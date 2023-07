Jaime Maussan revela qué pasó con el misterioso brazalete extraterrestre mostrado en 1996 en Otro Rollo

¿Recuerdas cuando Jaime Maussan, reconocido periodista e investigador de fenómenos espaciales, OVNIs y extraterrestres, presentó al portador de un objeto supuestamente extraterrestre en el programa "Otro Rollo" en 1996? Era un extraño brazalete, acaparó la atención del público y generó un sinfín de especulaciones. Hoy, casi 30 años después, nos preguntamos: ¿Qué sucedió con ese brazalete?, ahora en TikTok, aclaró qué ocurrió.

En su momento causó mucha conmoción. Foto: Otro Rollo.

En ese año, Maussan mostró a Jonathan Reed, quien afirmaba haber encontrado un ser de otro mundo durante un paseo en el bosque, haberlo golpeado y haberlo llevado a su casa. Reed no solo se presentó con su asombrosa historia, sino también con una supuesta prueba de su encuentro: una pulsera alienígena.

Así mostró Jaime Maussan el misterioso brazalete extraterrestre

Este objeto, según Reed, poseía poderes inexplicables, incluyendo la capacidad de hacer invisible a quien lo llevase. Sin embargo, aunque el brazalete fue mostrado en el programa, ninguna de estas habilidades fue demostrada en vivo. La intriga alrededor de este brazalete creció rápidamente, y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos sostenían que se trataba de un engaño, mientras que otros creían firmemente en la autenticidad de la historia de Reed.

Muchos creen que es mentira. Foto: Otro Rollo.

“Esa misma noche yo llevé a Jonathan donde supuestamente se encontró con algunas personas en el hotel del Chapulín ese que está allá frente al Campo Marte y supuestamente ahí llegó y dejó el brazalete. Él salió y lo volví a llevar a su hotel que era otro… Yo nunca volví a ver el brazalete si funciona o no funciona, una persona del grupo de él aseguró haber visto cómo se lo ponía y desaparecía… Yo pensé que estaba diciendo la verdad y por eso lo presenté en televisión… Sí sí dijo imprecisiones y mentiras… me confesó algunas después de que se descubrieron... Para mí es un caso auténtico, hay muchos detalles que no lo son, pero no podemos descartar que se trató de un ser extraterrestre", detalló Maussan.

Jaime Maussan no ha logrado resolver el misterio

Luego de su aparición en televisión, el paradero del brazalete se volvió incierto. Según Maussan, Reed le informó que había entregado la pulsera a un grupo de personas encargadas de resguardarlo. Reed alegó que había "secuestrado" el brazalete de estas personas y lo había traído a México para mostrarlo al público. Desde entonces, no se ha vuelto a ver a la misteriosa muñequera.

El evento ocurrió hace muchos años. @maussantv / TikTok.

En la actualidad, la historia del brazalete extraterrestre que presentó Jaime Maussan en "Otro Rollo" sigue siendo un misterio sin resolver. Para algunos, es un fascinante relato de un encuentro con seres de otro planeta. Para otros, es simplemente un intento fallido de engañar al público. Lo cierto es que, a pesar de los años transcurridos, el episodio sigue despertando curiosidad y sigue siendo un hito en la historia de la televisión mexicana.

SIGUE LEYENDO...

Jaime Maussan siempre tuvo razón y estos son los mejores memes tras la revelación de EU sobre Ovnis