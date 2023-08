VIDEO: captan supuesto Ovni en los límites de Nayarit y Jalisco

A través de redes sociales circula un video en el que se aprecia un supuesto avistamiento Ovni ocurrido en la zona hotelera de los límites de los estados de Jalisco y Nayarit, por lo que las imágenes que ya llegaron a manos de Jaime Maussan han causado todo tipo de reacciones en plataformas digitales donde se inició una intensa discusión acerca de la veracidad de estas inquietantes imágenes.

Estas imágenes fueron difundidas originalmente a través de Twitter por la usuaria identificada como Kary Quirós, quien señaló que grabó este video durante sus vacaciones en Nuevo Vallarta, Nayarit y explicó que dicha grabación fue un hiperlapso que capturó mientras se bañaba y al revisar la grabación se llevó una gran sorpresa pues aseguró que captó un avistamiento Ovni.

“Objeto Volador No Identificado. Me encontraba grabando un hiperlapso para un reel que quiero hacer. Dejé la cámara puesta mientras me bañaba y esto fue lo que captó”, fue el texto que escribió Kary Quirós para acompañar su video, en el cual, también etiquetó al famoso periodista y ufólogo, Jaime Maussan, quien a su vez difundió dicha grabación en sus distintas redes sociales, lo cual hizo que esta filmación se hiciera viral en plataformas digitales.

En las imágenes que fueron grabadas desde lo que parece ser el balcón de un hotel se puede apreciar que la playa ya estaba completamente vacía debido a que la marea había subido por una intensa tormenta eléctrica que azotaba la zona por lo que el cielo se iluminaba por momentos gracias a los intensos relámpagos y fue aquí donde se pudo apreciar una enorme luz horizontal cruzar por la imagen, sin embargo, no se pudo apreciar con total claridad el presunto Ovni al que pertenecía la mencionada fuente de luz, la cual, era sumamente potente.

Video de presunto avistamiento Ovni divide opiniones

Como se dijo antes, este video que fue captado el pasado 10 de agosto se hizo viral en plataformas digitales y las imágenes causaron una gran controversia pues se discutió de forma intensa la veracidad de dichas imágenes ya que, por un lado, cientos de usuarios dieron por hecho de que se trataba de un auténtico encuentro cercano del primer tipo, es decir un avistamiento Ovni, mientras que algunos otros más escépticos trataron de encontrar una explicación más lógica para estas imágenes y concluyeron que se trataba de alguna aeronave que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, el cual ya se encuentra en territorio jalisciense, no obstante, se aseguraba que por las condiciones climatológicas no es posible que una aeronave de tecnología humana estuviera volando en la zona, por lo que la discusión se mantuvo.

¿Avión o un Ovni?. Foto: TW: Kary_qh

Hasta el momento, no hay una conclusión que pueda confirmar si lo mostrado en dicho video es un avistamiento Ovni y si solo fue una aeronave de tecnología humano lo que se captó, sin embargo, el equipo de Jaime Maussan ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes y se espera que sea en los próximos días cuando emitan un informe sobre estás inquietantes imágenes.