"Es medio especial", Wendy Guevara responde a Mona de forma contundente y asegura que no se conocen: VIDEO

Los exparticipantes de "La Casa de los Famosos México" siguen dando mucho de qué hablar y es que a dos semanas de que el reality show llegó a su fin cada uno de ellos se sigue enterando de las polémicas más fuertes que se vivieron mientras se mantuvieron encerrados. Tal es el caso de Wendy Guevara, quien desde el primer día con su celular de regreso comenzó a realizar sus tan populares en vivos diarios con los que pone al día a sus seguidores y ellos a ella.

Durante una reciente transmisión salió a la conversación la crítica que la Mona le hizo hace ya varias semanas al asegurar que ella sí es una mujer, un controversial y transfóbico comentario que dio cuando la compararon con la influencer de "Las Perdidas"; si bien en su momento la declaración dividió opiniones, ahora fue Wendy la que apareció para señalar lo que opina de lo anterior y de Marisol Rodríguez Salazar, nombre real de la celebridad del Internet.

Wendy ganó la primera temporada de LCDLFM. (Foto: captura de pantalla)

¿Qué le dijo Wendy Guevara a la Mona?, así puso fin a la controversia

A través de un video que se viralizó entre los fans de la influencer recién coronada como la ganadora de la primera temporada del reality, se le ve y escucha recordar que su amiga Evelyn "fue la que se peleó con la Mona porque nos dijo que éramos unos hombres", sin embargo, añadió que ella no sabía nada de esto hasta a penas que vio el video que tanto revuelo causó en las redes.

Tras ello, la supuesta enamorada de Nicola Porcella añadió que aunque sí sabe quién es la Mona, no se conocen en persona. "Ya saben que a mí no me gusta meterme tanto en chisme ni en enredos ni en esas mamad**", dijo en un tono de hartazgo y aunque se mantuvo firme en esta postura no dudó en romper el silencio al señalar que:

"Varias personas que la han visto ya me han dicho que sí es medio especial y pues bueno, cada quién su actitud. Yo la verdad no sé si sea buena o mala onda", dijo.

"Yosoy mujer", fue el comentario que la Mona hizo contra Wendy. (Foto: captura de pantalla)

Finalmente, Wendy dijo que no tiene nada qué decir sobre la Mona y que "sería algo estúpido que yo me pusiera a hablar de alguien a quien no conozco", pero antes de concluir con el tema agradeció a Evelyn por defenderla; mientras que a la influencer le deseó "que le vaya bien".

Cabe recordar que hace poco más de un mes en un en vivo de la oriunda de León, Guanajuato, un seguidor le preguntó por qué la confundían con Wendy Guevara a lo que Mona dijo entre risas: "no sé, güey, no mam**, yo soy mujer". Tras ello, Evelyn salió a defender a su amiga de "Las Perdidas" bajo la amenaza de: "con Wendy no te metas, de verdad, te lo digo en buena onda".