Nicola Porcella busca casa en México ¿vivirá con Wendy Guevara en la CDMX?

El peruano más querido del momento en México ha vuelto a nuestro país. La historia de Nicola Porcella ha sido mostrada en TV con su éxito dentro de La Casa de los Famosos México, reality que lo encumbró en el gusto de miles de "Nicolitas", esas mujeres que le admiran por su simpatía, galanura y buen aroma, puesto que ahora ya saben a qué huele Nicola y buscan su fragancia.

Ante esto, Nicola ha vuelto a México luego de unos días de descanso en su natal Perú. Ahora, con sueños e ilusiones bajo el brazo, está dispuesto a triunfar en nuestro país y el primero paso ya lo dio al aparecer en el programa Hoy a lado de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Escalona.

Luego de esto, Nicola busca establecerse en la Ciudad de México de fijo, buscando desde ya un lugar para vivir. Tras esto, espera concretar el proyecto de una telenovela, algo de lo que se ha hablado bajo la producción de Juan Osorio.

Nicola se presentó con éxito en el programa Hoy. Foto: Especial

Nicola aún no ha firmado con Juan Osorio

Feliz como le caracteriza, Nicola respondió a los cuestionamientos sobre si ya tenía un contrato para protagonizar una telenovela con Juan Osorio.

"No he hablado nada, si les soy totalmente honesto no he hablado nada aún (con Juan Osorio), no tengo nada, han sido rumores y eso, no tengo nada finiquitado ahorita", expuso Nicola Porcella.

¿Vivirá con Wendy? estos son los planes de Porcella

A su regreso de Perú para concretar proyectos en México, Nicola sabe que el primer paso es establecerse en la capital. Por esta razón, ya busca casa para vivir, algo que ha llevado a la duda sobre si compartirá hogar en la CDMX con Wendy, puesto que ella también podría pernoctar en este sitio para sus proyectos.

"No he visto a Wendy porque recién regresé el miércoles y Agustín me recibió", comenzó Nicola y abundó sobre si compartirá hogar con Guevara.

"Al comienzo dijimos eso, pero justo ahora me tengo que ir con este señor (Agustín) a vivir y con un amigo más, entonces justo estamos yendo a una cita para ver los departamentos", aclaró, en la búsqueda de su nuevo hogar.

¿Estará en la gira del #TeamInfierno?

Para rematar, Porcella desconoce aún los detalles de la gira del #TeamInfierno, pero se mostró abierto a participar de ella, todo con el fin de sumar en su desarrollo profesional.

"No sé nada de eso de la gira del #TeamInfierno, no he firmado contrato con Sergio ni nada. Yo todavía no puedo contar mucho de contratos de tele", dijo.

