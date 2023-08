VIDEO: Nicola Porcella en programa Hoy, así devoró con su carisma a todos los conductores

Nicola Porcella ya está de vuelta en México, después de salir de “La Casa de los Famosos” visitó Perú para poner todo en orden y regresar a tierras aztecas a trabajar, una de sus primeras citas fue en el programa “Hoy”, ahí estuvo como invitado especial y realizando algunas conducciones junto a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Paul Stanley.

La emisión fue del agrado de los televidentes, quienes inmediatamente mencionaron que el peruano hace muy bien su labor como comunicador y que su excompañero de “La Casa de los Famosos” puede empezar a tener cuidado ya que el chico podría robarle su lugar en el importante matutino.

Nicola Porcella y Paul Stanley fueron compañeros en el reality. Captura de pantalla IG/lacasadelosfamososmx

Algunos de los comentarios que dejaron los internautas en los videos que ya circulan en la red apuntan a que Paul Stanley estaba celoso de la aceptación que recibió el peruano por parte de la audiencia del programa, personas que incluso pedían que se sumara al elenco de conductores de “Hoy”.

“Déjenlo en HOY. Nicola en HOY”, “Paul no está soportando”, “Y luego Paul jajajajaa si es igual o peor que Poncho y Sergio, así se vio en el reality”, “jajaja le dijo a Paul me tienes que soportar como yo te soporté”, “Que bello Nico ya déjenlo ahí y después en el que sigue y después en la novela y así todo el día en tv jajajaja para poderlo ver todo el día en la TV”, son algunas de las palabras de la gente.

Los buenos comentarios para Nicola. Captura de pantalla TikTok @koo.catt_

¿Por qué no quieren a Nicola en Perú?

Nicola Porcella se ganó el corazón de todos los mexicanos, pero antes de llegar al país que le abrió las puertas y ahora aplaude su carrera, se sabe que no pasa lo mismo en Perú, su tierra natal, en redes sociales hay varias especulaciones sobre las razones por las que no lo quieren en el lugar en donde empezó su profesión.

Nicola menciona que lo rechazan en Perú debido a las polémicas en las que se ha visto envuelto, una de las más fuertes es que fue acusado de golpear a su expareja, quien presuntamente es Angie Arizaga. Lo que el segundo lugar de “La Casa de los Famosos” mencionó es que él y la chica tuvieron una fuerte discusión y que ella denunció haber sido violentada, pero eso no sucedió.

Los fanáticos piden que Nicola Porcella se quede en Hoy. Captura de pantalla IG/ lasmaniosasporcellaoficial12

Pero ese no es el único señalamiento en su contra, pues tiempo después otra mujer mencionó que fue víctima de violencia en una de las fiestas del conductor, asimismo fue grabado mientras discutía con otra de sus ex, puesto que siempre ha cargado la etiqueta de una persona violenta, aunque él no se describe de esa manera.

