Wendy Guevara no ha recibido sus millones de pesos tras ganar La Casa de los Famosos

La ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara confesó que no ha recibido los millones de pesos del premio. En un reciente live la creadora de contenido indicó que la producción no le ha hecho entrega de ninguna de las cosas que se llevó por haber competido, por lo que los fanáticos de la influencer comenzaron a preguntarse qué había pasado con el dinero y por qué la televisora no le ha hecho entrega de esta remuneración.

La noche de este miércoles 23 de agosto, la integrante de "Las Perdidas" hizo un live en Instagram con Apio Quijano, en donde hablaron sobre muchos temas del reality show en el que estuvieron y se hicieron amigos. Uno de los tópicos que tocaron fueron sus respectivos premios, ya que el miembro de Kabah también había ganado un automóvil, por el cual se generó una polémica, pues aunque dentro del programa había dicho que lo vendería y que repartiría el dinero, ahora aseguró que se lo quedará.

Wendy ganó hace más de 1o días La Casa de los Famosos IG @soywendyguevaraoficial

¿Por qué Wendy Guevara no ha recibido su millonario premio?

Durante la conversación la influencer, de 30 años, le preguntó si ya le habían entregado el carro, a lo que Apio contestó que no. "¿Y el auto, qué pasó?", dijo Wendy, mientras reía, por lo que su ex compañero le respondió "Lo mismo digo yo, ¿dónde está?", pues aseguró que aún era la fecha en el que no lo recibía. Fue en ese momento que la estrella del reality dio a conocer que tampoco le han dado otro de los premios que obtuvo dentro de la competencia.

"Estoy bien molesta con La Casa de los Famosos y también con Mercado Libre. Yo ni quiero verlos, porque no me han dado ni mi pantalla ni mi bocina. Yo ya la tenía destinada para mi cuarto (la pantalla)", aseguró Wendy, por lo que Apio aprovechó para preguntarle si ya le habían dado los 4 millones de pesos que ganó, a lo que la influencer soltó algunas carcajadas e indicó que hasta el momento no le han dado nada. "¡Ay, bebé! si no me han dado la pantalla que es más fácil", manifestó.

El cantante de "La Calle de las Sirenas" también le preguntó qué es lo que tenía el maletín que recibió en el último capítulo de La Casa de los Famosos México, por lo que Guevara, con su particular sentido del humor, dejó ver que el dinero era falso. "Tenía puro fomi. También les pedí que me regalaran el maletín", mencionó la originaria de Guanajuato; "¿Y sí te lo regalaron?", volvió a cuestionar Apio, mientras que Wendy indicó algo decepcionada: "No, tampoco".

Apio y Wendy se hicieron muy buenos amigos Foto: Televisa

"No sé si a la mejor no leí bien el contrato que hasta abajo va a decir 'El ganador recuerden que es mentira'", sentenció Wendy Guevara haciendo reír a Apio Quijano, pero también llamando la atención de sus fanáticos, quienes se preguntan qué pasó con el dinero y por qué aún no le han entregado su premio. Hasta el momento, Televisa no ha dicho la razón por la que todavía no le ha dado las ganancias que le corresponde.

SIGUE LEYENDO:

Wendy Guevara se llevará de vacaciones a Marlon Colmenarez con todo pagado