Wendy Guevara se llevará de vacaciones a Marlon Colmenarez con todo pagado

Wendy Guevara sigue dando de qué hablar a pesar de que ya ganó La Casa de los Famosos México, sobre todo porque a sus fans no les gusta que siga frecuentando a su amigo Marlon Colmenarez, a quien han calificado como un aprovechado. La influencer volvió a estar en medio de la polémica tras anunciar que se irá de vacaciones a un destino todo pagado, sin embargo, no irá sola pues estará con el modelo venezolano, por lo que desató las críticas en las redes sociales.

Hace unos días, la integrante de "Las Perdidas" hizo un live en su cuenta de Youtube, en donde además de platicar sobre lo que ha vivido en las últimas semanas, reveló que se estaba preparando para hacer un viaje a la playa. La ganadora del reality de Televisa indicó que el hotel le pagará todo y que ella sólo deberá grabar unas historias de Instagram promocionando este destino turístico, de igual forma adelantó que llevaría un acompañante, el cual no es del agrado del público.

¿Wendy Guevara le paga todo a Marlon?

Durante su en vivo, la creadora de contenido anunció que había elegido como su acompañante a este viaje a Marlon, el cual es su amigo desde hace varios años y ha defendido tras las intensas críticas en plataformas digitales. “Me voy de vacaciones a la playa con Marlon nada más, hermanas”, destacó muy contenta Wendy, sin embargo, esta decisión no le pareció correcta a sus admiradores, que inmediatamente comenzaron a quejarse en el chat.

"Esas que me ponen que no. Es mi vida, no mam*n yo puedo salir con quien yo quiera, pinches locas", contestó la influencer al ver la serie de comentarios que le empezaron a llegar tras invitar a Colmenarez al viaje a a la playa. Al ver esta respuesta, algunos fans comenzaron a tacharla como "malagradecida", sin embargo, Wendy Guevara no le hizo caso a estos ataques y siguió conversando con el público, ya que también adelantó que próximamente irá a Cuba, pero no reveló más detalles.

En tanto, el tema de su amistad con Marlon Colmenarez sigue causando molestia entre sus admiradores, pues muchos de sus fans aseguran que sólo se quiere aprovechar de ella y que la trata mal, ya que como evidencia están los lives que han grabado juntos. De hecho, el influencer no solamente es rechazado por los seguidores de Wendy, sino también por sus amigas, como Evelin "La Mamita" Hernández y Paola Suárez, con las que recientemente tuvo una pelea.

No obstante, la integrante de "Las Perdidas" ha dicho que seguirá siendo amiga de Marlon y ha hecho caso omiso a todas las advertencias de los fanáticos. Y es que algunos de sus admiradores aseguran que Wendy Guevara está enamorada del venezolano, el cual "será su perdición", señalan, pues podría aprovecharse fácilmente de ella.