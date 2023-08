Wendy Guevara habla sobre la guerra de indirectas entre Paola Suárez y Marlon Colmenarez

Mientras que Wendy Guevara estuvo dentro de La Casa de los Famosos México, muchas cosas sucedieron entre sus mejores amigos, sin embargo, no fue sino hasta que se convirtió en la ganadora del primer lugar cuando Marlón Colmenarez decidió defenderse y para esto, exigió una disculpa pública por parte de Paola Suárez, mejor amiga de la influencer.

Ante las exigencias de Marlon al pedir que no solo Paola Suárez sino el resto de las amigas de Wendy Guevara ademas de dejar de hablar de él le pidieran unas disculpas, éstas hicieron algunas mofas y burlas a su petición en sus redes sociales, por lo que la ganadora de LCDLFMX ya habló al respecto y pide que todos se lleven bien.

¿Wendy Guevara le dejará de hablar a Marlón o a Paola?

Luego que el hombre que trabaja como striper en un famosos establecimiento en la CDMX, exigió una disculpa pública por parte de las amigas de Wendy Guevara, Paolita Suárez hizo una publicación en sus redes sociales en donde se refirió a Marlon como “El pug”.

“El PUG esperando mis disculpas Jajaja”, escribió Paolita

La mejor amiga de Wendy no piensa pedirle disculpas a Marlon

Foto: FB Paola Suárez

Esta publicación causó la indignación y el enojo de Marlon quien inmediatamente contraatacó llamando a Paolita Suárez “ayuwoki”, haciéndole burla por que no la invitaron a la fiesta de Wendy Guevara.

“El ayuwoki viendo como no la invitaron a una fiesta”, escribió Marlón

Marlón Colmenarez respondió a la publicación de Paolita.

Foto: Marlon Colmenarez

Ante la constante guerra de declaraciones en redes sociales entre Marlon y Paolita Suárez, Wendy Guevara ya habló al respecto y aunque dice que sus demás amigos están risa y risa con los posteos que hicieron en Facebook, ella solo quiere que no haya peleas entre las dos personas que más quiere.

Y es que, Wendy Guevara no pretende dejarle de hablar ni a Paola Suárez ni a Marlón pues no pide que se lleven bien solo que no peleen entre ambos, además de que pronto hablará con los dos para calmar las cosas.

“yo no quiero que se estén peleando hermanas, de verdad yo los amo mucho a los dos y he pasado cosas con Paola desde niña, a Marlon también, mueren yo lo único que les pido es que no peleen ellos dos, yo sé que se están defendiendo, yo ahorita voy a hablar con Pao, yo los amo y aunque uno no le caiga bien al otro o no se caigan bien unos con otros,pues ya, pero no hay que pelear, hay que estar agusto, bonito…”, comenzó a decir Wendy

Por otra parte, la influencer ganadora del primer lugar de La casa de los Famosos México dijo que ella pensó que al salir del reality show todo iba a estar de maravilla, pero se llevó la gran sorpresa que son solo problemas, incluso ha querido regresar al programa para olvidarse de todo lo que pasa.

“Yo cuando salí de La Casa (de los famosos México), pense que todo iba a estar bien, agusto, en paz y me salen con tanta mam**, salí y ¡Dios mío! no, dije no regresenme a La Casa”, finalizó Wendy Guevara

