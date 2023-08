¿Se echó para atrás?, Apio Quijano no repartirá el dinero por la venta del carro que ganó en La Casa de los Famosos

Wendy Guevara no fue la única que se llevó un premio en La Casa de los Famosos México, pues también Apio Quijano se llevó un automóvil gracias a que fue el vencedor de la primera prueba dentro del reality. Aunque en aquel momento aseguró que vendría el carro y repartiría el dinero entre sus compañeros, hoy a unos días de que terminó el programa, el cantante dio a conocer que ya no le dará nada a los ex miembros de la popular producción.

Cuando empezó el reality, uno de los momentos más que llamó la atención de los televidentes fue durante el primer reto del líder, en el cual los integrantes de la casa tenían una llave y si esta encendía la camioneta ganaban la oportunidad de ser el "Líder de la Semana" y llevarse el auto. Fue Apio el que tuvo la suerte y le prometió a sus compañeros que vendería la unidad para repartirse el dinero entre los integrantes.

¿Por qué Apio no cumplirá su promesa de repartir el dinero?

Este martes, el integrante de Kabah hizo un live en su cuenta de TikTok en el que tocó diferentes temas sobre La Casa de los Famosos, entre ellos la repartición del dinero por la venta del auto que ganó en aquel reto. Apio dejó ver que se encontraba en un dilema y mientras platicaba con sus amigos, quienes le sugerían que no compartiera nada, debido a que sus ex compañeros habían hecho comentarios desagradables de él, reveló que no puede cumplir con su palabra.

El cantante de "La calle de las Sirenas" dio a conocer que la producción del reality show le informó que los premios no se pueden repartir, así que aunque él quería seguir con el trato con sus ex compañeros de la casa, lamentablemente no lo puede hacer. “La producción ya me dijeron que no puedo repartir, ya me dijeron que no puedo repartir lo del coche”, dijo durante un en vivo mientras se encontraba celebrando el cumpleaños de su hermana Federica Quijano.

Esta no es la única vez que la producción prohíbe a los participantes repartir los premios, pues hay que recordar que durante la final de La Casa de los Famosos, "La Jefa" le advirtió a los últimos concursantes que no podían dividir los 4 millones de pesos, tal y como lo tenían planeado Sergio Mayer y Poncho De Nigris; es así como Wendy Guevara se quedará con todo el dinero que le dieron por ser la ganadora del reality.

Apio ganó una camioneta en el reto del líder Foto: Televisa

En tanto, Apio Quijano aún sigue con la duda si vender el automóvil o quedárselo, ya que no sabe manejar, sin embargo, sus amigos le están sugiriendo que lo conserve. “Yo digo que no compartas el coche, es la primera vez que te emocionas tanto por un coche, peleas por él, te lo mereces tu”, le dijo su hermana Federica, a quien se le sumaron su s amigos y su novio, Juan Pablo Serrano, el cual aseguró que es suyo.