Wendy Guevara en duelo de divas: recibe dura crítica de Charlotte Lascurain

Hace poco, Charlotte Lascurain fue entrevistada en el programa Sale el Sol y no dudó en hablar sobre las últimas actualizaciones y publicaciones de Wendy Guevara, donde se le ha visto involucrada en una pelea con sus amigas, su familia y Marlon Colmenares, quien también sería un amigo íntimo de la ganadora de LCDLF.

Esto habría causado una serie de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores aseguran que Lascurain habló con la verdad y otros la acusan de "colgada" y que solo está buscando saltar a la fama hablando de la creadora de "Y nimoderrimo". Pero esto no solo quedó ahí: Charlotte no tuvo reparos en decir que Guevara no representa a la comunidad trans por su forma de actuar con su pareja y porque en varias ocasiones habría dicho que ella no se siente mujer.

Algunos de los seguidores le recordaron a Lascurain que ella fue una de las invitadas a la fiesta que se le realizó a Wendy Guevara por su cumpleaños y que incluso le llevó un regalo. Además, en el momento en que se lo entregó, ambas posaron juntas para una foto.

Wendy no se calla

Después de volverse viral la entrevista de Charlotte en redes sociales. Wendy Guevara no se quedó callada y la tildó de "dañada", minimizando la situación y pidió a sus seguidores no hablar más del tema porque nunca la consideró su amiga y tampoco quiere ser un ejemplo para la comunidad trans.

