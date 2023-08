Kendall Jenner se suma a la tendencia de los vestidos de transparencias y se corona como la más chic del otoño

En el mundo de la moda, el espectáculo y la fama a nivel global, una de las dinastías más llamativas es la de las Kardashian y ahora es precisamente una de las miembros de esta familia, Kendall Jenner, quien durante las últimas semanas ha llamado la atención debido a que se le ha visto relacionarse con Bad Bunny, uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos y ahora es precisamente ella quien se ha posicionado en el centro de los reflectores debido a que compartió una fotografía que ha hecho estallar las redes debido a su outfit.

Recordemos que la joven de 28 años es una reconocida personalidad de la televisión que se dio a conocer por su participación en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", en el que apareció junto a su familia desde temprana edad; sin embargo, lo que realmente la catapultó a la fama y la convirtió en una influencia en el mundo de la moda es su exitosa carrera como modelo.

Kendall Jenne paraliza las redes cons vestido de transparencias

Kendall Jenner ha trabajado con algunas de las marcas y diseñadores más prestigiosos de la industria de la moda, desfilando en pasarelas de alta costura y participando en campañas publicitarias para marcas de renombre, por lo que dentro de este contexto resulta sencillo comprender cómo es que la joven hermana de Kim resalta por su estilo distintivo, versatilidad y belleza natural, lo cual fusiona a la perfección con su gusto por la moda.

Se trata de un diseño complemtamente transparende. FOTO: Ig

Es precisamente entorno a su destacada pasión por las prendas y las pasarelas que ahora la joven ha conquistado a través de redes sociales al compartir uno de sus más recientes looks con los que desafía las normas de la censura, esto debido a que se trató de un vestido completamente transparente.

Un estilo atrevido y elegante

Los vestidos transparentes han emergido como una moda audaz y vanguardista ya que permiten a las personas jugar con la ilusión y la sugerencia, creando un aire de misterio y sensualidad en sus atuendos. La transparencia cuidadosamente aplicada, como en el caso de Jenner con este look, puede realzar la figura de una manera sutil y elegante, generando un atractivo visual que evoca confianza y empoderamiento.

Este es un vestido que está poniendo tendencia en esta parte final del año. Foto IG

Es de destacar que los vestidos transparentes han sido adoptados por diseñadores y celebridades como una forma de desafiar las convenciones tradicionales de la moda y explorar nuevos terrenos creativos. Esta audacia en la moda busca romper las barreras entre la moda y el arte, y a menudo sirve como una plataforma para la expresión individual y la experimentación estilística, y en el caso de Kendall Jenner, ahora ha quedado claro por qué es una de las modelos más reconocidas y exitosas en la industria a nivel internacional.

fal