¿Shakira olvidó a Hamilton?, la cantante tuvo una cita con el ex de Rihanna

Shakira nuevamente se ve involucrada en rumores sobre su vida amorosa, pues aseguran que salió de fiesta con el cantante Drake. Estas especulaciones surgen después de que por varios meses la presa y sitios de internet informaran que estaba en una relación con el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, con el que supuestamente se sentía muy ilusionado, sin embargo, ahora se han desviado las afirmaciones sobre el que sería su nuevo romance.

Desde que se separó de Gerard Piqué, la cantante colombiana ha sido involucrada con varias celebridades, desde estrellas de Hollywood hasta deportistas, ya que además del corredor de automóviles, también la relacionaron con el basquetbolista, Jimmy Butler, miembro de Miami Heat, equipo que representa la ciudad en la que actualmente vive. No obstante, fuentes cercanas a la intérprete de "Copa Vacía" aseguraron que lo que tenía con el británico era más serio.

Aseguran que la cantante podría tener un nuevo romance IG @shakira



¿Shakira y Drake están en una relación?

Hace un par de días, el medio Daily Mail informó que Shakira salió de fiesta con el rapero canadiense Drake, uno de los cantantes que también ha dominado los charts internacionales. El sitio antes mencionado logró captar a los artistas en una reunión en West Hollywood, ubicado en Los Angeles, California. De acuerdo a su reporte, las celebridades "fueron vistas saliendo del lugar con minutos de diferencia a las 3:25 am” tras permanecer más de cinco horas en el lugar.

Según la crónica del medio "Shakira se veía radiante", mientras que el cantante, de 36 años, llevaba una copa de vino cuando caminaba de regreso a su auto al salir del establecimiento. En tanto, las imágenes han comenzado a desatar los rumores de un posible romance entre los cantantes, quienes de igual forma se siguen en redes sociales como Instagram, en donde hasta el momento no han tenido ninguna interacción que llame la atención.

Asimismo, otros seguidores de los artistas han especulado sobre la posibilidad de que estén trabajando para hacer un nuevo proyecto musical, ya que el canadiense ha colaborado con intérpretes como Rihanna con "Work", con la que también en su momento se le relacionó sentimentalmente. Hasta el momento ninguna de las celebridades o sus representantes ha dado declaraciones al respecto de esta inesperada salida, por lo que los fans están muy inquietos.

Se especula que Shakira podría estar saliendo con Drake IG @champagnepapi

En tanto, Drake es un cantante exitoso, ya que tiene temas como "One Dance", "Hotline Bling" y "Passionfruit", los cuales tocaron las listas más importantes de la música. Con lo que respecta a su vida amorosa, se le ha relacionado con diferentes personalidades, la última fue la cantante Lilah, a quien hasta llegó a mencionar en un verso de su canción "Who Told You", un tema que realizó en colaboración con J Hus.