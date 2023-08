Esta película de anime cyberpunk tiene puntaje casi perfecto e inspiró a los creadores de Matrix, está en Prime Video

Ghost in the Shell, estrenada en 1995, es un icónico largometraje de anime dirigido por Mamoru Oshii y producido por Production I.G, Bandai Visual, Kodansha y Manga Entertainment. Basada en el manga homónimo creado por Masamune Shirow, esta película sumerge a los espectadores en un universo cyberpunk ambientado en un futuro cercano. Para muchos es considerada una de las mejores en su género y tiene un puntaje de aprobación casi perfecto tanto por la crítica como por la audiencia.

Desde su debut, Ghost in the Shell no ha sido simplemente una historia más; ha sido una fuente de inspiración. El manga original, publicado entre 1989 y 1991 en la revista Young Magazine, ya había establecido a Masamune Shirow como un mangaka destacado, con obras como Appleseed y Dominion en su catálogo, pero fue con la adaptación cinematográfica que su influencia se expandió, llegando a inspirar éxitos taquilleros como Matrix y Avatar.

¿De qué trata Ghost in the Shell?

La trama gira en torno a las aventuras de la Sección 9, quienes persiguen a un enigmático pirata informático conocido como el Puppet Master ("Titiritero"). Para muchos aficionados y críticos, se erige como una de las joyas más preciadas del género. El título hace referencia al "ghost", o alma del individuo original, reside dentro de la estructura robótica o cuerpo artificial.

La figura central de la película, Motoko Kusanagi, es un cyborg completo, reteniendo únicamente su cerebro y médula. que es capaz de infiltrarse en los cerebros de los cyborgs y controlarlos. Durante su investigación, Kusanagi se enfrenta a cuestiones existenciales sobre su identidad, su humanidad y su destino. Ella descubre que el Titiritero es en realidad un proyecto secreto del gobierno, que busca asilo político y que comparte con ella un origen común. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 95% por la crítica y un 89% de la audiencia.

¿Dónde ver Ghost in the Shell?

Si te ha picado la curiosidad y deseas sumergirte en este intrigante mundo cyberpunk, hay varias formas de acceder a Ghost in the Shell, pues la película de 1995 está disponible en Prime Video, pero hay algunas películas que están en esa misma plataforma, pero también en Netflix y Crunchyroll, pero la recomendación será ver primero la animación de 1995.

Ghost in the Shell no es solo una película de anime; es un fenómeno cultural que ha dejado una huella indeleble en el mundo del entretenimiento. Desde su historia profundamente filosófica hasta su impacto en la industria cinematográfica, representa un hito en la historia del anime que sigue fascinando y desafiando a nuevas generaciones.

