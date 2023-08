"Luis Enrique Guzmán me advirtió que me iba a hundir": Mayela Laguna se defiende tras los audios filtrados

Mayela Laguna se defendió después de que se filtraran nuevos audios en los que vuelve a arremeter contra la familia de Silvia Pinal. La empresaria compartió un video en sus redes sociales en el que aseguraba que Luis Enrique Guzmán le advirtió que la hundiría, por lo que dejó entre ver que esta grabación que se dio a conocer en los medios de espectáculos serían parte del plan del hijo de la diva del cine mexicano y el cantante Enrique Guzmán.

La expareja de Luis Enrique Guzmán compartió en sus cuentas oficiales un clip en el que justificó sus palabras en aquella grabación que causó indignación entre los fans de la primera actriz, debido a que también mencionaba que no le importaba la salud de la protagonista de "Viridiana". Primero aclaró que esta situación fue hace dos años, cuando estaba planeando separarse del primogénito de la familia Pinal, por esa razón pensaba quedarse con la pizzería y con un departamento.

"Esto fue hace casi dos años y medio, tres años. Quiero aclarar que ese departamento que yo me quería quedar, vivimos ahí un tiempo nada más y es cuando regresamos a casa de Luis Enrique. En ese momento yo sí quería quedarme ahí, trabajando en la pizzería y separarme de él", destacó Mayela, quien nuevamente se encuentra en el ojo del huracán debido a sus declaraciones en las que se lanza contra el hijo de las celebridades.

Mayela Laguna asegura que Luis Enrique Guzmán la quiere "hundir"

En el clip en el que Laguna negó que intentara extorsionar a la familia Guzmán-Pinal con un video, destacó que no está sorprendida ante esta nueva polémica en la que está involucrada, ya que el hijo del rockero le advirtió que dañaría. "No me sorprenden esos audios, porque Luis Enrique Guzmán Pinal ya me había advertido en múltiples ocasiones y en múltiples mensajes que me iba a hundir, y que iba a sacar audios donde yo salgo diciendo 'tal y tal cosa', como en estos".

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna mantienen una disputa desde hace algunos meses IG @luisenriquegp

En tanto, sobre el consumo de drogas al que hace referencia en los audios filtrados, Mayela Laguna aceptó que tuvo un problema con el consumo de sustancias hace algunos años, sin embargo, destacó que actualmente está bien y que quiere dar lo mejor de sí por el bien de su hijo. "Nunca lo he negado, pero ahora puedo decir que estoy perfectamente limpia y que estoy feliz con mi hijo, tratando de llevar una vida sana, en paz y tranquila, cosa que no se ha podido".

Asimismo, volvió a hablar sobre el robo a Silvia Pinal que planearon Luis Enrique Guzmán y ella para ponerle un "cuatro" a una persona que estaba vendiendo información a una conocida revista de espectáculos. La empresaria indicó que a pesar de que asumió toda la responsabilidad de aquella polémica, nunca hurtó nada de la diva de la pantalla grande. "Me tuve que echar la culpa para que el señor Luis Enrique no quedara mal", resaltó.

Luis Enrique Guzmán niega que Apolo sea su hijo biológico IG @luisenriquegp

Finalmente, Laguna insistió que Luis Enrique Guzmán es el padre biológico de Apolo, a quien supuestamente se le practicó una prueba de ADN sin el consentimiento de la madre. "Espero que cuando se resuelva esto y se sepa la verdad, esas mismas personas me ofrezcan una disculpa pública, como se la voy a pedir al papá de mi hijo", sentenció la empresaria, quien resaltó que el primogénito de Silvia Pinal no ha querido ver al niño.