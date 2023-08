Enigma Norteño recibe amenaza de un grupo delictivo y le prohíben cantar corridos en Baja California

Los grupos o solistas de regional mexicano cantan corridos dedicados a famosos y no tan conocidos personajes dentro del narcotráfico en México, pero una de las cosas que han dejado claro es que prefieren no inclinarse a un grupo, pues deciden no tener problemas debido a los territorios que ocupa cada cartel.

Enigma Norteño, una agrupación sinaloense está envuelta en el escándalo debido a que salió a la luz que durante el mes de julio recibieron una narcomanta por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación en la que les indicaban puntualmente que no se presentaran en la Feria de Rosarito, Baja California.

En el escrito amenazaban directamente a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, según una fotografía que se dio a conocer a través de la cuenta en Instagram de la creadora de contenido @nelsiecarrillo, en la que también recuerda que el conjunto musical les canta a varias organizaciones y que tienen algunas piezas dedicadas al CJNG

“Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño deja de sentirse protegido por las hermanas Aquiles y rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tierne dueño. Atte CJNG”, dice la manta en la que amenazan a la banda.

Lo que describe la manta es que el vocalista está protegido por Alfonso Arzate García “El Aquiles” y René Arzate García “La Rana” dos presuntos integrantes de un grupo delictivo que está respaldado por el Cartel de Sinaloa, aunque nada de esto está comprobado ya que el cantante no ha dado a conocer algo al respecto.

¿Consecuencias de cantar corridos?

Hay que recordar que Enigma Norteño no es la única agrupación que canta corridos y que ha sido amenazado o presa de actos violentos en su contra, fue en febrero cuando Grupo Arriesgado también fue alentado a irse de Tijuana, igual por el Cartel Jalisco Nueva Generación, quien también especificaba que no querían ver ni escuchar al cantante conocido como “Panter Bélico ”.

“Arturo González, Panter Bélico, de grupo Arriesgado, aquí no es para que andes de bélico ni con tus corridos. Aquí tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte de Tijuana, así ve y agarra tu pistola y tu radio para que cantes corridos donde puedas porque aquí te vas a ching*a a tu madre", es parte de los que dice el escrito para los músicos.

