Los Tigres del Norte vs Los Tucanes de Tijuana, así era la verdadera “tiradera” con corridos

Más de 55 años respaldan la carrera de Los Tigres del Norte, agrupación que es considerada como los “Jefes de jefes y de los mayores exponente de la música regional mexicana en todo el mundo, pero no son los únicos que se desenvuelven en el género grupero, pues por muchos años se creó por parte del público una supuesta rivalidad con Los Tucanes de Tijuana.

Los músicos que conforman Los Tucanes de Tijuana ahora tienen también alrededor de 36 años de carrera, en los que han preservado su lugar dentro de la escena y aunque ellos nunca se declararon en contra de lo que hacen Los Tigres del Norte, existen algunas canciones que bien podría ser una especie de “tiradera” entre ellos.

En TikTok y diversas redes sociales hay recopilaciones de fragmentos de sus canciones en donde a través de corridos se genera una rivalidad ente los cantantes. Según las imágenes y música que se aprecia en el video, primero Los Tigres del Norte cantan “Jefe de jefes”, pero las cosas no se quedan así, Los Tucanes avientan “El Heredero”, otro de los corridos famosos en su voz.

“Soy el jefe de jefes, señores

Me respetan a todos niveles

Ni mi nombre y mi fotografía

Nunca van a mirar en papeles

Porque a mí el periodista me quiere

Y si no, mi amistad se la pierde”, dice parte de la melodía de “Jefes de jefes”