Esta es la canción que Edén Muñoz grabó con Calibre 50 por qué su primera novia se la dedicó

Hace algunos meses, seguramente llegaste a escuchar o incluso a cantar un tema de Calibre 50 que se convirtió viral en redes sociales, esta canción fue grabada cuando, Edén Múñoz aún era vocalista de la agrupación, hablamos de “Si te pudiera mentir”.

En redes sociales circula el fragmento de una entrevista con Edén Múñoz quien reveló las razones por las que grabó este cover, luego que Calibre 50 se había caracterizado sólo por cantar temas inéditos de la autoría de Edén, y todo parece indicar por qué el tema se lo dedicó un ex amor al compositor.

Esa canción se la dedicó su primer amor

Tal y como lo mencionamos anteriormente, en redes sociales, circula un fragmento de una entrevista en donde Edén Muñoz revela por primera vez por qué eligió grabar “Si te pudiera Mentir”, pues esa canción le trae muy buenos recuerdos de cuando era un adolescente.

Y es que, el también compositor, contó que ese tema se lo dedicó su primer novia cuando él tenía unos 14 o 15 años y ella estaba aferrada a querer regresar y retomar su relación.

“Esa canción me la dedicó mi primera novia, cuando yo tenía unos 14 o 15 años, y siempre chingaba la morra queriendo que regresáramos y decía la frase: ‘caminar en sentido contrario a lo que es mi edén’...”, comienza a contar Edén Muñoz

Aunque el ahora ex vocalista de Calibre 50, no reveló si gracias a ese tema regresó o no con su exnovia de la adolescencia, lo que sí dejó claro es que siempre la recordará por la canción, tanto que hasta la grabó y recuerda que fue bonito recordar esa primera vez que te enamoras de alguien.

“Esa rola toda la vida la he traído en mi cabeza, no nomás por eso, por qué lo tengo presente es una etapa linda cuando te enamoras por primera vez, pero siempre esa canción la traía y dije pues la voy a grabar”, contó Edén

Además el compositor, arreglista y productor, asegura que aunque existen colegas que tienen un talento mucho más grande que el de él, Edén Muñoz se distingue de los demás debido a que todo lo que hace le pone más corazón que cerebro.

¿Sabías que “Si te pudiera Mentir” es un éxito de El Buki y de Rocío Durcal?

Como lo mencionamos antes, escuchar a Calibre 50 interpretar un cover fue sorprendente, pero no fue un tema cualquiera pues esta canción fue escrita por Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”.

Y aunque para Edén Muñoz “Si te pudiera Mentir” es un tema especial pues toda la vida la ha recordado, “El Buki” escribió esta canción para que fuera interpretada por “La española más mexicana”, Rocío Durcal.

Así como lo lees, esta canción no solamente ha sido interpretada por Calibre 50 o El Buki, también estuvo en la voz de Rocío Durcal y es que dicho tema está incluido en el álbum número 19 de la española el cual fue titulado “Si te pudiera mentir” y que fue producido por el mismo Marco Antonio Solís.

Aunque Rocío Durcal grabó y lanzó dicho tema en la década de los 90’s, años después de la muerte de la española, “El Buki” también la sacó al mercado en el año 2010, logrando que el video oficial lograra más de 130 mil reproducciones.

SIGUE LEYENDO:

En trusa y borrachos, así anuncia Eduin Caz y Grupo Firme su nueva colaboración con 6ix9ine

Belinda carga siempre con su oración y esto dice de los tatuajes que sus exnovios se hicieron de ella

Ferka revela por fin qué fue lo que pasó con la mamá de Christian Estrada en el bautizo de su hijo

Rosalía en el Zócalo de la CDMX: estas son las recomendaciones para que vivas el mejor concierto de tu vida

¡No solo a Belinda! Fanáticos de Cazzu también llevan tatuada a “La nena trampa” y ahora también a su hijo

bmz