VIDEO: Esta es la verdadera y triste historia de la canción “Afuera está lloviendo” que hizo un éxito Julión Álvarez

Una de las canciones más conocidas dentro del repertorio de Julión Álvarez es “Afuera está lloviendo”, una composición original del cantautor sinaloense Joss Favela, estrella que reveló cual es la verdadera y triste historia que lo hizo escribir las letras que ahora son reconocidas por los afines al regional mexicano.

“Afuera está lloviendo” salió en 2017 como parte del disco “Ni diablo ni santo” y fue escrita por José Alberto Inzunza, nombre real de Joss Favela debido a una decepción amorosa, la revelación del autor fue en una entrevista que le hicieron los locutores de radio de La Mejor y ahí no negó que es algo que le dolió mucho.

Joss Favela empezó la anécdota mencionando que es una canción que le gusta bastante a la gente e incluso algunos de los fragmentos han llegado a ser virales en redes sociales, además otro dato curioso que añadieron es que de la misma forma que empieza, así termina, un juego de palabras que lo llevó al éxito.

“Resulta que yo tenía una novia, de esas novias que cuando tú estás morrillo, tenía 17 años cuando la empecé a cortejar y luego hasta los 18 me peló, luego un año anduve de perro amarillo, anduve rondándola, anduvimos un rato, pero yo andaba en este jale buscándole a la vida”, es lo que mencionó Joss Favela primero.

Joss Favela entre el amor y su carrera como estrella grupera

Después agregó que segmentaba su tiempo entre la chica que vivía en Guadalajara y sus giras o presentaciones musicales en diversos lugares de México o de Estados Unidos, pero si pasaba mucho tiempo sin visitarla y cuando por fin podía hacerlo solo tenían un par de días para estar juntos.

“Era cuando yo estaba empezando y ella vio todo el proceso de como un autor a través de sus canciones puede llegar a vivir bien, puede haber éxito, entonces estábamos terminando la relación por teléfono porque no nos veíamos, porque no había para el vuelo, ella había empezado a ver que me iba bien, entonces empezó a llover en la casa un 16 de junio del 2016 y en esas fechas no llueve(…) dije afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal de Dios, si la decisión tomada está muy bien o está muy mal”, describió Favela.

Para culminar su historia, el famoso cantante puntualizó en que no sabía qué hacer en ese momento, pues aunque estaba con ella, pero no la acompañaba en los momentos especiales de su vida, púes su carrera como grupero no lo dejó establecer más lazos afectivos con su amor, además confesó que ahora la chica está casada.

