Natanael Cano: Este es el verdadero significado de “AMG”, la canción que tiene con Peso Pluma y Gabito Ballesteros

Natanael Cano y Peso Pluma tienen varias colaboraciones IG/Peso Pluma

La música de los nuevos exponentes del regional mexicano se ha popularizado entre los jóvenes y algunos adultos, aunque en los corridos mayormente suenan conceptos o regionalismos que muchas personas no logran descifrar, esto es lo que pasa en la pieza “AMG”, famosa en voz de Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Peso Pluma.

“AMG” es una de las melodías más importantes en la carrera de los jóvenes, quienes además son los compositores de la letra, el proyecto se estrenó en 2022 y a la fecha reúne más de 242 millones de reproducciones en Spotify y en y YouTube rebasa los 153 millones de personas que la han visualizado.

En los comentarios del proyecto, varios fanáticos se cuestionan sobre los significados de “AMG”, mientras que hay quienes también no dejan pasar la oportunidad de dar su punto de vista sobre lo que cantan las estrellas del regional mexicano, algunos no están conformes y a otros les agrada su estilo.

El nombre corresponde a una división de una línea de automóvil de lujo que forma parte de la firma “Mercedes-Benz Group” y que se especializa en la tarea de modificar coches, también las siglas hacen alusión a sus fundadores Hans-Wener Aufrect y Erhard Melcher, además de su lugar de nacimiento que fue Affalterbach, Alemania.

Otra de las referencias de esta empresa es en una de las frases en las que mencionan una camioneta que tiene un valor de más de 4 millones y medio de pesos. “Mercedes AMG, Clase G-63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré”, dice parte de la canción que también es famosa en TikTok.

Una más es en el verso en que cantan: “Un GT-R pa’ rolar” que también corresponde a un carro, pero este de Nissan, además de mencionar otros medios de transporte privado como los jet, ciudades paradisiacas de México como Mazatlán y marca de zapatos como Nike, según se escucha en la melodía.

“De todo ya pasé, claro que le batallé

Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer

Mercedes AMG, Clase G-63

Lo que un día soñé, todo ya me lo compré

Muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta

Ahí traigo la lista negra pa'l que se pase de verga

Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta

Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta, eah

¡Ea!

Y bien jalados, compa Gabito

Y arriba la bandera, viejo

Pura doble P

¡Yayay!

Así nomás, compa Nata

Así nomás

Compa Gabito, ¡chau!

Pura doble P, viejo

Ayay

Un GT-R pa' rolar

Los baby a mí me gustan más

Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad

En jet particular, me pongo en cualquier lugar

Destapando las champagne, hay billetes pa' gastar

Moviendo bien el ice, everywhere me han de mirar

Con unos tenis Nike, soy maleante y es lo que hay

Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta

Ahí traigo la lista negra, pa'l que se pase de verga

Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta

Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta”