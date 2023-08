V de BTS sorprende con sus habilidades vocales y recibe reconocimiento mundial

La estrella surcoreana Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, quien muy pronto debutará como solista, sorprendió a todos con sus habilidades vocales luego de hacer covers de varias canciones de jazz, pues su video, el cual se publicó en YouTube hace unas semanas, se viralizó rápidamente en las redes sociales y logró enamorar a usuarios de todo el mundo con su talento.

La sesión musical que realizó el cantante de K-Pop logró fama en la red debido a su armoniosa voz, pues personas que no lo conocen o siguen a BTS reconocieron lo talentoso que es. Asimismo, elogiaron lo bueno que es haciendo música jazz, ya que es una habilidad poco conocida en Corea del Sur.

(Créditos: Instagram / @thv)

¿Por qué V de BTS sorprendió con su voz?

Diversos youtubers, así como tiktokers, han reaccionado a la sesión musical del artista de K-Pop, "LE JAZZ de V", y todos han coincidido en que es un excelente cantante. Asimismo, comentan que el jazz es un género que va totalmente con su voz, por lo que esperan que su disco solista tenga canciones de este estilo.

Por si fuera poco, internautas de todo el mundo hablaron de lo bien que canta y aseguraron que incluso mejoró las versiones originales de las canciones que hizo covers. "No voy a mentir, no soy fanático del K-Pop, pero la voz de este chico suena muy genial", "No soy particularmente un fanático del K-Pop, pero debes admitir que la voz de este hermano es increíble" y "Es una especie de mezcla de Frank Sinatra y Michael Bublé, que me encantó especialmente", fueron algunas de las reacciones en las redes.

(Créditos: Twitter/ @btswingsjm7)

V de BTS podría hacer jazz en su disco solista

Luego de que la voz grave de V de BTS enamoró a internautas de todo el planeta, muchos esperan que el primer álbum solista del cantante sea del género jazz, pues su tono destaca mucho en este género. De hecho, existen varios rumores de que será así, pues desde que lanzó su "LE JAZZ de V" creen que dio pistas de su trabajo en solitario.

Aunque esto no ha sido confirmado, quienes ya han tenido la oportunidad de escuchar algunas canciones de su próximo disco, creen que su material será lanzado en otoño o invierno, pues aseguran su voz es más adeudada para esta época del año.

(Créditos: Instagram / @thv)

SIGUE LEYENDO:

FOTO: Así es el rostro real de V de BTS según una Inteligencia Artificial, luce irreconocible

VIDEO: V de BTS presume su diseño de uñas y enseña al ARMY cómo pintárselas