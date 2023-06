Revelan nuevos detalles sobre el disco solista de Taehyung de BTS y sorprende al ARMY

Cada vez falta menos para que el cantante surcoreano Taehyung de BTS haga su debut en solitario, por lo que sus seguidores, conocidos como ARMY, están muy emocionados de conocer los detalles de su trabajo. De hecho, desde que se anunció su primer material como solista, se han organizado para apoyarlo y poder comprar su disco en cuanto sea lanzado.

¿Cuáles son los nuevos detalles del debut de Taehyung de BTS?

De acuerdo con el crítico musical coreano Kim Youngdae, quien ha tenido la oportunidad de escuchar algunas de las canciones que estrenarán V y Kookie, el álbum del cantante podría ser romántico, ya que su voz se acopla increíblemente a las baladas. Además, asegura que su estilo va mucho con el invierno, por lo que su disco podría ser lanzado poco antes de esa temporada del año.

Asimismo, confesó que el género Jazz va mucho con Taehyung, así que esta clase de música podría estar incluida en su album debut. Sin embargo, declaró que esto todavía no es un hecho, pero le gustaría que estos detalles se tomen en cuenta para el primer material del cantante. "Espero que haya un disco que capture bien su estilo de música tan romántico. Es mejor si es un tono de música que le gusta y se adapta a Taehyung. Yo también estoy deseando", puntualizó el experto.

Tae se caracteriza por su hermosa voz.(Créditos: Hybe)

¿Cuándo será el debut solista de Taehyung de BTS?

Taehyung, mejor conocido como V, ha trabajado en solitario solamente para tres canciones de doramas. Hasta el momento, su voz suena en "Christmas Three", "Sweet Night" y "It's Definitely You", así que por primera vez tendrá la oportunidad de demostrar todo su talento en un disco.

Pese que aún no hay fecha de estreno para su material solista, sus seguidores están seguros de que se encuentra trabajando arduamente en su álbum, pues la última vez se le vio con el cabello teñido de color rubio, por lo que creen este cambio de look sería parte de su comeback.

Captan a V de BTS en Francia; ¿Se prepara para su debut?

Recientemente, el intérprete surcoreano fue captado en el distrito de Montmarte, en París, Francia. De acuerdo con algunos ARMY, podría estar en dicha ciudad para seguir con los preparativos de su disco, pues se trata de la ciudad más romántica del mundo y esto se acopla al tipo de concepto que va con Taehyung.

Tae fue captado con cabello rubio. (Créditos: Twitter /@@updatebangtan_)

A su vez, mencionan que pudo ir solamente a inspirarse, pues dicha localidad es famosa debido a que artistas como Claude Monet, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir, así como Edgar Degas, vivieron y trabajaron ahí por años. "Sabemos que Taehyung es un amante del arte, es gratificante ver que ha disfrutado de lugares que inspiraron de algunos de sus artistas favoritos", comentó una seguidora de los Bangtan Boys en Twitter.

De hecho, Tae presumió a través de sus historias de Instagram el dibujo que uno de los artistas de Montmarte le hizo con mucho cariño y respeto. "Al parecer, Taehyung está en el distrito de Montmarte y lo hicieron caricatura", detalló una usuaria.

PAL