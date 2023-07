ARMY se lanza contra Hybe por no promocionar a Taehyung de BTS

La estrella surcoreana Taehyung, quien es mejor conocido como V de BTS, se encuentra preparando su primer disco solista, por lo que sus fans se encuentran muy entusiasmados de escuchar su primer trabajo en solitario. Sin embargo, recientemente hicieron un reclamo contra la agencia que lo maneja,

Luego de que el cantante de BTS fue nombrado como el nuevo embajador de la marca de lujo Cartier, sus fans conocidos como ARMY se han mostrado sumamente molestos con la agencia del artista, Big Hit, pues afirman que dentro de la empresa existe favoritismo y los miembros no son tratados igual.

Taehyung confirmó que es embajador de Cartier. (Créditos: Instagram / @thv)

¿Big Hit no promociona a Taehyung?

De acuerdo con algunos fans del interprete surcoreano, la agencia de entretenimiento tiene preferencias por algunos miembros de la boyband, ya que cuando se anunció que V de BTS sería embajador de la marca de joyas no lo publicaron a través de sus redes oficiales.

Asimismo, mencionan que hasta el momento ha sido el único de los integrantes que no ha tenido un debut solista, por lo que piden justicia para la estrella de K-Pop, ya que consideran merece ser tratado igual que todos sus compañeros del grupo. "No, no es favoritismo... Es la realidad. Taehyung fue el único al que Hybe no le saco un artículo donde lo mencionaban como nuevo embajador de alguna marca", reclamó una ARMY en Twitter.

V está trabajando en su disco solista. (Créditos: Instagram / @thv)

ARMY exige justicia para V de BTS

A su vez, reclaman que no hubo publicidad cuando participó en el programa de cocina “Jinny’s Kitchen”, el cual se realizó en Bacalar, Quintana Roo. Además, comentan que su agencia no lo ha defendido como es debido, pues luego de que comenzaron los rumores de citas con Jennie de BLACKPINK recibió mucho odio en la red.

Ante dicha situación, el ARMY que apoya a Taehyung se ha unido en redes sociales y exigen a Big Hit que exista el mismo trato, así como la misma promoción para todos los integrantes de BTS. De hecho, han creado algunas etiquetas para que la agencia tome cartas en el asunto.