Difunden video íntimo de V de BTS, lo acusan de usar al ARMY

Desde hace unos días, no han parado las críticas contra el cantante Taehyung de BTS, pues primero lo atacaron por no autografiar a una fan y ahorra lo señalan por subir videos con contenido explícito a sus redes, pues en su último post en Instagram compartió un video donde se escuchaban gemidos.

¿Qué video íntimo de Tae difunden en redes?

Pese a que ya no está disponible en sus historias de Instagram, algunas ARMY lograron tomar captura del material que V de BTS subió a su cuenta oficial. En dichas imágenes se aprecia la nueva colección de la marca de lujo Celine para caballeros, pero lo que llama la atención es el audio, ya que se escucha a un hombre gemir.

Aunque se desconoce si es Tae la persona que gime en el audiovisual, lo cierto es que algunos fans del artista de K-Pop creen que efectivamente es él y consideran que no debería publicar cosas tan íntimas. Sin embargo, otros más están seguros de que es otra persona quien se escucha y simplemente lo compartió porque es embajador de dicha firma.

Tae es embajador de la marca Celine. (Créditos: Instagram /@thv)

Atacan a Taehyung por supuestamente gemir en el video

Luego de que el intérprete surcoreano compartió el video de la marca Celine en redes, algunos de sus seguidores se mostraron decepcionados, puesto que en el material se escuchan contenido poco apto para menores de edad. De hecho, se lanzaron contra V de BTS y lo acusaron de no pensar en los jóvenes y niños que lo siguen.

"Taehyung no debería publicar esos videos, él sabe que lo siguen jovencitas y niñitas", "Antes de compartir ese video debió poner atención porque estoy segura de que no escuchó todo el video y por eso lo subió", "Tae me decepcionas al postear ese video, solamente te interesa el dinero" y "Que mal que comparta ese material, ya todo es dinero para él. Solamente usa al ARMY", fueron las reacciones de algunos usuarios surcoreanos.

V lanzará pronto su disco solista. (Créditos: Instagram /@thv)

