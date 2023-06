Taehyung deja el K-pop para brillar en otro género, tras 10 años con BTS

Taehyung, mejor conocido como V, sorprendió a sus millones de admiradores debido a que recientemente "dejó" el k-pop para poner brillar en otro género musical con el que lució su voz al máximo. Tras formar parte de BTS por 10 años, el intérprete demostró que tiene mucho talento y que está listo para hacer su debut como solista, tal y como lo hicieron sus demás compañeros de del grupo que lo llevó al éxito.

¿Taehyung deja el K-pop tras estar con BTS?

Este viernes 16 de junio, se reveló un nuevo video para celebrar el "BTS Festa 2023", evento que cada año hace Bangtan para conmemorar su aniversario, por lo que esta vez no podría ser diferente, ya que cumplen una década desde su debut en el escenario. Debido a que este es un festejo muy especial, V preparó un regalo inolvidable para el ARMY, a quien tomó por sorpresa, pero resultó encantado por la interpretación de la estrella surcoreana, de 27 años.

El videoclip se llama "Le Jazz de V", por lo que el artista se aleja del k-pop, género que le dio fama internacional, e incursiona en el jazz, demostrando su talento vocal y también su excelente interpretación, pues se lució como un verdadero cantante de este estilo. A pesar de ser un video corto, Tae, como le dicen de cariño, hizo el cover del tema "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" de Bing Crosby y de "Cheek To Cheek" de Fred Astaire, este último en compañía de Minna Seo, que combinó su voz con la del artista.

Como era de esperarse, después de lanzarse el video rápidamente se hizo viral en redes sociales como Twitter, en donde se colocó entre las principales tendencias. Miembros del ARMY aseguran que están enamorados de su voz y que es un estilo que le queda a la perfección, por lo que se espera que continúe con el jazz, o que agregue este género a su nuevo álbum, que está próximo a estrenar, de acuerdo a diferentes medios coreanos.

El cantante da una probadita de su talento en el jazz Foto: captura de pantalla

El crítico de música, Kim Youngdae, hace unos días reveló que ha tenido la oportunidad de escuchar algunas de las canciones que estrenarán V y Jungkook, quien estrenará su disco en julio. Al respecto del material de Taehyung, confesó que el jazz va mucho con él, y aunque todavía no es un hecho que lo incluirá en su álbum, el cantante dio una probadita de que es cierto que es muy bueno en el género.