Danna Paola revela que antes de Alex Hoyer nunca pudo tener un novio formal ¿por qué?

Sin duda alguna, Danna Paola es una de las mujeres más exitosas de la música latina, además de contar con una gran trayectoria, la mexicana ha dado muestra del talento que la ha llevado a alcanzar los primeros lugares de popularidad.

Sin embargo, para Danna Paola no ha sido nada sencillo llegar hasta este momento de su vida, pues durante muchos años tuvo una infancia muy complicada, en donde todo era trabajo, pues revela que desde los 5 años de edad le manipulan las emociones, esto para Danna fue muy complicado pues incluso nunca pudo tener un noviazgo formal o estable antes de Alex Hoyer debido a que siempre estuvo rodeada de gente que le decía lo que debía que hacer.

Si bien, actualmente Danna Paola y Alex Hoyer conforman una de las parejas más estables en el gremio artístico, la vida amorosa de la cantante no siempre fue así de estable y feliz, pues antes de su gran amor no pudo tener una relación formal con nadie más.

Danna Paola y Alex Hoyer estuvieron como invitados en el podcast “Escuela de Nada”, en donde hablaron algunos temas tanto de sus vidas profesionales así como de la personal, ahí la intérprete de “XT4S1S” reveló que debido a que durante su infancia y adolescencia todos decidían por ella, siempre la mantuvieron alejada de las demás personas, por tal razón se le complicó sostener una relación con algún hombre e incluso casi no tenía amigos por las mismas razones.

“Yo nunca había tenido una relación estable en mi vida, entre mis management, obviamente mi papá era mi manager también, que la disquera que la gente, a mis exnovios les ponían casi casi orden de restricción en la empresa tanto en Televisa, de que nadie se me podía acercar y cada persona que llegaba a mi vida era como ‘alejenlo’, no podía tener amigos casi, no es por victimizarse porque no soy una víctima simplemente hoy en día estoy contestando a toda la gente que construyó un personaje de mí y se aprovechó de eso de que yo no hablaba y no decía nada”, relata Danna Paola