Shakira se encuentra con Danna Paola, ¿habrá dueto? Esto se sabe

La noche de anoche se llevó a cabo la entrega de los premios Juventud la cual tuvo sede en Puerto Rico, ahí se dieron cita grandes estrellas de la música latina, entre ellas Danna Paola y Shakira, quien por cierto arrasó con las estatuillas.

Y es que, la colombiana se convirtió en la máxima ganadora de la noche al recibir 8 premios juventud, además Shakira dedicó unas palabras a sus fanáticos pues asegura que tiene al mejor fandom; tras bambalinas, la intérprete de “Ciega, sordomuda” convivió con algunos famosos entre ellas Danna Paola quien no dudó en externarle su máxima admiración.

Momentos antes de iniciar el evento, en los pasillos del lugar en donde se llevaron a cabo los Premios Juventud, Shakira y Danna Paola se cruzaron, por lo que la mexicana no dudó en acercarse a su ídola y platicar brevemente.

El video fue compartido en redes sociales en donde fanáticas de ambas mujeres se emocionan con tan solo la idea de verlas juntas, por lo que no se hicieron esperar la petición de un dueto entre ambas.

Hasta la redacción de esta nota, ni Danna Paola ni Shakira se han pronunciado ante la petición de sus fanáticos para que graben una colaboración, sin embargo, la mexicana ha reposteado una fotografía en donde aparecen ambas en este breve encuentro que tuvieron.

Como lo mencionamos anteriormente durante este evento, Shakira ganó 8 galardones de Los Premios Juventud, además fue nombrada como Agente de Cambio.

Los ocho ternas en las que Shakira ganó fueron: Artista Premios Juventud Femenina, Mejor canción para mi ex, Girl Power, Mejor urban track, Mejor canción pop/urbano, Tropical mix y Social dance challenge.

Tras darse a conocer que la colombiana fue ganadora de ocho preseas, la cantante tomó el micrófono y dedicó unas palabras a sus fanáticos.

“Muchísimas gracias… Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y no rendirme. La verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad”.dijo Shakira