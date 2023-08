Así fue el día que Joan Sebastian fue sorprendido por uno de sus hijos fumando marihuana

Hace apenas unos días, José Manuel Figueroa estuvo como invitado en el polémico podcast llamado “Somos + Batos” donde estuvo charlando sobre diversos aspectos de vida profesional y familiar y durante la plática con Aldair Leal y Rom Alan, el cantante reveló que en alguna ocasión sorprendió a su padre, Joan Sebastian, fumando marihuana y como era de esperarse, la curiosa anécdota del primogénito del “Poeta del Pueblo” se hizo viral en redes sociales donde tuvo una gran repercusión”.

Durante la charla, José Manuel Figueroa habló sobre algunas malas experiencias que tuvo con el consumo de drogas, las cuales, probó en su juventud y el tema dio pie a que saliera a colación que en el año de 1999, cuando su padre, Joan Sebastian, fue diagnosticado con cáncer de huesos, le recomendaron consumir marihuana y comentó que hasta le otorgaron un permiso para portar distintas sustancias “ilícitas” pues en su caso las usaría con fines medicinales ya que le ayudarían a contrarrestar el dolor ocasionado por dicha enfermedad.

José Manuel Figueroa señaló que su padre se negaba a consumir mariguana pese a que sus médicos se lo recomendaron. Foto: IG: josemanfigueroa

Cabe mencionar que, pese a tener el permiso médico y de las autoridades, Joan Sebastian se negaba a consumir marihuana pues quería “cuidar su carrera y la buena imagen” que construyó durante toda su trayectoria, no obstante, el cantante aseguró que su hermano Trigo fue el que se benefició con el permiso en cuestión pues él sí consumía dicha hierba con fines recreativos.

José Manuel Figueroa sorprendió a Joan Sebastian fumando mariguana

En otro momento de su anécdota, José Manuel Figueroa señaló que, en los últimos meses de vida, Joan Sebastian experimentaba fuertes dolores que ya no se mitigaban con morfina, por lo que como último recurso tuvo que recurrir al consumo de marihuana y aunque durante años se negó hacerlo meses antes de su muerte descubrió que esta hierba era una gran alternativa, además, el heredero del “Rey del Jaripeo” contó que esta situación le dejó una buena anécdota.

“Pasan los años y llego al rancho, fue como un mes antes de que se muriera mi papá y llegó al cuarto de mi papá y voy a platicar esto, perdóname papá, llegó al cuarto y para esto te digo que mi papá siempre me criticaba a mí porque yo le decía que creía que la droga se debería de legalizar y ponerle un impuesto y tiene varios beneficios si se sabe aplicar y bueno era nuestro choque, pero llegó al cuarto para hablar con él y el cuarto apestaba a la lechuga de satanás y yo haciéndome güey y estaba él y su asistente, los dos con sus ojos rojos y yo no pregunté nada y estábamos platicando y de repente me dice: “¿cómo ves?, esta pin... enfermedad me obligó a fumar esta chin..., ¿no la hueles?”, señaló José Manuel Figueroa, quien comentó que fingió no haber visto nada.

Posteriormente, José Manuel Figueroa cuestionó a su padre sobre los resultados de consumir mariguana y la respuesta lo sorprendió: “¿Está bien (que consumas mariguana), pero ¿cómo te sientes? ¿qué onda?’ y me dice ‘¡A toda madre! me quitó el dolor y a veces por el dolor no podía comer y a veces por el hambre y el dolor no podía dormir, me siento a toda madre, quiero buscar a mi primo Rafa que él fuma mucho para que me explique la diferencia entre los diferentes tipos y al final de cuentas su enfermedad lo orilló a eso”, finalizó José Manuel Figueroa.

Cabe mencionar que, en la serie biográfica de Joan Sebastian no se mencionó esta parte de la vida del “Rey del Jaripeo” precisamente para cuidar su imagen, sin embargo, ya en ocasiones anteriores tanto José Manuel Figueroa y el fallecido Julián Figueroa habían reconocido que su padre consumió mariguana durante sus últimos días de vida para poder lidiar con los fuertes dolores que le provocaba en cáncer de huesos.