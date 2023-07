William Valdés responde a sus haters tras subir de peso: "tengo panza y es porque quiero"

La vida de William Valdés cambió bastante desde que abandonó las filas del programa "Venga La Alegría" en diciembre del 2022 y, como él declaró, pasó sin pena ni gloria pues no tuvo crecimiento profesional. A pesar de ello, en ese momento sufrió mucho el no ser requerido más por la producción. Ante esto, el joven conductor y actor de origen cubano decidió emprender otros caminos y participar en obras de teatro o tener un podcast.

Pero, como no todo es miel sobre hojuelas, también la ha pasado mal con algunos comentarios que recibe en redes sociales. Los más recientes contra William Valdés se suscitaron luego de que él mostrara imágenes de su nuevo proyecto, un montaje teatral llamado "La Capa", mismo que se presenta en el foro 'Microtheater' en Miami.

El problema surgió cuando las fotos mostraron que William se ha descuidado físicamente y presenta un abdomen abultado, algo que la gente no le perdonó y a lo cual él tuvo que defenderse.

Así reaccionó William Valdés cuando abandonó Venga la Alegría. Foto: Especial

Con la mejor intención, Valdés compartió en redes sociales las imágenes de su obra "La Capa", así como de los familiares y amigos que le acompañaron. Fue ahí donde su presencia física causó conmoción. “La capa debería ser la panza”, “¿Qué le panzó a este wey”, “¿Y esa panza?” y ¿Cómo que engordaste, no?”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Ante esto, William se sintió agredido y respondió con otra agresión verbal más fuerte dirigida a uno de sus fans de nombre Sebastián.

“Otro p*ndejo que se monta al tren del mame, al pensar que con su comentario de que tengo panza me va a afectar. Loco, mejor salté de aquí que no tengo tiempo y menos espacio para gente c*lera como tú ”, contestó.

La reacción de William en redes sociales. Foto: Especial

Para Valdés no fue suficiente la respuesta que brindó a su fan, por lo que luego decidió extender su opinión sobre lo sucedido y hablar del bullying al que fue sometido en redes sociales.

“Ayer que subí una foto, muchos pasaron a tratar de hacerme bullying con que tengo panza. ¡Sí tengo panza y es porque quiero! Déjenme decirles que sí me he descuidado, pero sus ofensas, el hate o el bullying no hará ningún tipo de reacción en mí", expresó el joven.