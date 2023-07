Lidia Ávila piensa en el teatro musical y habla sobre el futuro de OV7

Lidia Ávila agradece el éxito que ha tenido la gira del aniversario número 30 de OV7, pero no deja de lado sus proyectos personales tanto en la música, con nuevos temas, como en la actuación ya que le gustaría hacer teatro musical.

“Quiero regresar o al menos tener una participación especial. Hice ‘Selena el musical’ hace mucho y me enamoré del escenario. Es otro mundo. Y si se presenta algún proyecto que me permita seguir con mi dinámica familiar y no descuidar a mis hijos, lo haría con gusto”, contó Ávila.

La cantante dio vida a Selena en 2006, su papel fue tan exitoso que ganó un galardón de los Premios APT (Agrupación de Periodistas Teatrales) a la mejor actriz revelación. Si bien fue una experiencia que disfrutó, sabe que es complicado entrar a un proyecto sin descuidar a su familia, su principal prioridad, porque hasta ahora, con todo y la gira de OV7, trata de estar siempre presente acompañando a sus pequeños en todas las actividades escolares.

FUTURO DE OV7 INCIERTO

La gira del grupo termina en diciembre en Estados Unidos y aunque durante este tiempo presentaron música nueva, no sabe qué pasará tras bajar el telón: “Por ahora Erika y Ari ya dijeron que en diciembre se acaba y nos tomaremos un tiempo. Esta fue una gira intensa y hasta es sano darle aire a nuestros proyectos, pero estamos conscientes de que siempre seremos OV7”.

Entre sus proyectos confirmados está el lanzamiento del EP “Mariposa azul”, el cual estará completo en plataformas digitales el 13 de julio, una fecha especial para ella porque sería el cumpleaños de su hermano Mónico, quien falleció el año pasado de un infarto fulminante, por eso cree que ya es un proyecto bendecido.

“Si a raíz de esto, puedo retomar mi carrera como solista, yo encantada de lo que se prense, porque después de lo que he pasado, aprendí a no titubear demasiado y no hacerme telarañas en la cabeza, sólo disfrutar”, agregó.

Este material nació en la pandemia, son versiones de otros sencillos que había lanzado como solista hace unos años y el tema que le da nombre al disco fue el último que grabó el año pasado, cuando Isabel Lascourain se lo enseñó, desde ese momento se identificó con la letra por todo lo que pasó con su hermano.

En su nuevo EP explora más otros rangos vocales porque canta regional.

En el grupo, casi siempre hace los agudos en los coros.

En el disco la acompaña su sobrina en las armonías.

