Lidia Ávila confirma dónde y cuándo acabará la Gira del Adiós de OV7

El fenómeno OV7 se ha convertido, de nueva cuenta, en algo que miles de fans requieren en sus vidas para traer al presente esos recuerdos de juventud que tan felices les hicieron. Como un grupo generacional que ha marcado a muchas personas, OV7 está en su mejor momento y cada concierto sirve para confirmarlo.

Por esta razón, es que Lidia Ávila sabe bien que todo lo que empieza tiene que acabar, ya que nada es eterno y los siete integrantes lo han sabido desde que comenzó la Gira del Adiós. Fue esto mismo lo que la intérprete platicó y ajustó para definir cuándo y dónde acabará este sueño con sus hermanos de vida.

Cabe recordar que OV7 surgió de la extinta banda La Onda Vaselina, misma que conformó Julissa hace más de tres décadas.

Con toda certeza de que está viviendo algo especial con ellos, Lidia mencionó qué vive con cada uno de ellos y como esto se nota en el escenario.

"Esta gira nos la merecíamos, desde hace mucho no hacíamos una gira los siete, desde el 2003 que nos separamos, me refiero por M'Balia y Kalimba que no estuvieron los últimos años de fijo. A estas alturas de la vida y carrera disfrutamos al máximo y las coincidencias son más que otra cosa y OV7 lo vamos a hacer siempre", dijo Lidia Ávila.