VIDEO | Kalimba revela como era Julissa con La Onda Vaselina: "No le gusta la mediocridad"

Este 2023 ha sido un año convulso para Kalimba. Lleno de trabajo hasta fin de año, el cantante ha encontrado en su regreso a OV7 un sitio del que nunca se ha ido, en clara referencia a las emociones que le provoca estar en un escenario con sus hermanos de vida.

Ante esto, Kalimba sabe muy bien que todo lo vivido en el grupo y como solista no lo aprendió solo. Por el contrario, se muestra profundamente agradecido con una persona por haberle forjado como artista y nutrido como ser humano. Esta persona es Julissa, la madre de Benny Ibarra y creadora de La Onda Vaselina, ese grupo infantil para el cual fue reclutado Kalimba y que con los años evolucionó a OV7.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Kalimba describió qué pensamientos le refiere la presencia de Julissa en su vida, como una persona que aportó a su formación artística.

Sumado a lo anterior, el cantante recordó si Julissa le daba consejos o qué enseñanza le brindó para considerar que su cercanía fue como estar en una escuela.

"Más que un consejo, me dio un ejemplo ser disciplinado, poner el alma en lo que hago, buscar siempre la calidad y perfección. Julissa no nos permitía aflojar, no le gusta la mediocridad y eso es maravilloso, no debería existir en ningún área, deberíamos dar lo mejor por el respeto a lo que te dedicas. Julissa es parte de todas estas generaciones que platicamos, es una escuela."