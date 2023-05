Benny Ibarra y Julissa, la historia del amor maternal que forjó a una estrella del espectáculo

Se le conoce desde la aventura infantil y juvenil que comenzó con Timbiriche en 1981, llegando hasta el musical 'Vaselina' en 1984. Desde esa época, Benny Ibarra mostraba ser un adolescente talentoso con la música en las venas y el talento histriónico fluyendo en casa.

Paralelamente y para entender su crecimiento, Benny es hijo de Julissa y Benny Ibarra padre, dos talentos que de sobra han triunfado en el teatro y la actuación en nuestro país. En el caso de Julissa, fue ésta quien marcó la esencia que hoy conocemos de Benny como un hombre capaz de ser productor musical y, con los años, desarrollarse también como actor.

La simbiosis ha sido natural entre Julissa y Benny y por lo cual se ha forjado una historia de madre e hijo donde el talento y el trabajo duro ha dado frutos que hoy, en pleno 2023, lleva a Benny Ibarra a ser productor musical de la nueva versión del montaje teatral de "Vaselina".

Julissa montó "Vaselina" por primera vez en México en 1973. Foto: Especial

Para dimensionar la trayectoria de Julissa, cabe recordar que es hija de Luis de Llano Palmer y de la actriz Rita Macedo, así como hermana del productor de telenovelas Luis de Llano Macedo.

Se casó con el actor y músico Benny Ibarra, cantante principal del grupo roquero "Los Yaki" con quién tuvo éxito a mediados de los años 60s y procreó a Benny Ibarra y Alejandro Ibarra. Con su esposo dirigió la obra teatral "Vaselina" en 1973.

También sobrina de Enrique Guzmán, Julissa comenzó a actuar muy joven y pronto se hizo productora de teatro, trayendo a México producciones exitosas de Broadway como Jesucristo Superestrella, Vaselina, José el soñador y Reineta, todas con mucho éxito.

Con apenas 11 años de edad, Benny se integró a Timbiriche. A la par, en esos años de juventud desarrolló una carrera como actor que hasta los años recientes ha permanecido vigente en él.

Es debido recordar que Benny Ibarra debutó a los 10 años en la película mexicana "Novia, esposa y amante" donde realizó una pequeña participación como hijo del personaje Esteban Ampudia, protagonizado por Pedro Armendáriz Jr.

A la par, estelarizó el musical "Vaselina" y participó en la puesta en escena de "Jesucristo Superestrella". Entre sus créditos teatrales se incluyen los estelares de los musicales "Godspell", "Hermanos de Sangre" y "El hombre de La Mancha".

También ha hecho doblaje de voz en "Desperaux, un pequeño gran héroe" (2008), fue el conejo Eb en "Hop" (2011) y Buster Moon en "Sing: Ven y canta" (2016).

En entrevista para El Heraldo de México, Benny Ibarra platicó sobre esa pasión que corre en sus venas al hablar de la actuación y, sobre todo, del teatro en su performance.

"Me gusta el teatro por mejorarlo y mejorarlo cada función. Hice 350 funciones de 'El Hombre de la Mancha' y me acuerdo que a las dos semanas noté que una escena no era así y debí hacerla de otra manera. Seguía mejorando mi personaje incluso cuando ya había terminado la puesta en escena, eso es lo bonito e interesante de actuar en teatro", manifestó Benny Ibarra.