La Casa de los Famosos México: Raquel es la cuarta eliminada, ¿se confirma la lista de expulsados?

Este domingo dos de julio, se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México” en donde Paul Stanley, Sergio Mayer y Raquel Bigorra fueron los tres participantes que corrían el riesgo de quedar eliminados, finalmente la cantante de origen cubano resultó ser la cuarta eliminada del reality show.

La eliminación de Raquel Bigorra, ha desatado una serie de opiniones divididas pues algunos están de acuerdo con la salida de la cubana, mientras que otros más aseguran que “La Casa de los Famosos México” ya está arreglado, esto luego que las semana pasada se filtró una lista en la que se dio a conocer el orden en el que los participantes irían saliendo del reality y quiénes serían los ganadores de los tres primeros lugares.

Debido a lo anterior es que la eliminación de Raquel Bigorra ha coincidido con el orden en el que en dicha lista aparecen los famosos eliminados, de acuerdo con la misma el próximo en salir sería Jorge Losa.

¿Todo está arreglado en “La Casa de los Famosos México”?

En redes sociales, seguidores del reality show han denunciado varias anomalías que se han dado cuenta durante la transmisión del 24/7, por ejemplo algunos señalan que la producción esta “protegiendo” a Paul Stanley.

Otras de las cosas que han denunciado seguidores de redes sociales es la supuesta trampa que hizo Jorge Losa en una de las pruebas de líder, así como los diversos complots que hacen los participantes.

Luego de todo lo anterior, se suma la filtración de la supuesta lista que revela el orden de cómo irán siendo eliminados uno a uno los participantes de “La Casa de los Famosos”, con esto todo lo denunciado por fanáticos del reality show cobra sentido.

¿Se cumplirá la famosa lista de spoilers?

Pese a que la Wendy Guevara se ha convertido en la favorita de millones de mexicanos para ser la ganadora del primer lugar de “La Casa de los Famosos México” y con ello llevarse el premio de los 4 millones de pesos, si la lista filtrada en redes sociales contiene información verídica, lo anterior no será una realidad.

Y es que de acuerdo con la lista filtrada en redes sociales, Wendy Guevara no llegará a la final y no precisamente por que sea eliminada debido a alguna nominación o por que no reciba los suficientes votos del público, sino por que la influencer nacida en León, Guanajuato se irá por su propio pie de “La Casa de los Famosos México”.

Siendo así, Bárbara Torres la ganadora del tercer lugar, mientras que el segundo lugar de la competencia se lo llevará Sergio Mayer y el regiomontano Poncho De Nigris será el ganador indiscutible de esta primera temporada de “La Casa de los Famosos Mexico”.

Así es como serán expulsados las celebridades de “La Casa de los Famosos México” según la lista que fue filtrada en redes sociales.