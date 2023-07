Galilea Montijo rompe el silencio y revela si estaba borracha o no: "Sí me gusta, pero nunca en el trabajo"

Tan solo unos minutos después de las nueve de la mañana, Galilea Montijo por fin rompió el silencio y aclaró a través del Programa Hoy, las razones por las que a lo largo de la cuarta gala de eliminación tuvo dificultades para hablar.

Luego de pasar un breve resumen de lo que ocurrió la noche del domingo de eliminación, Galilea Montijo explicó el por qué se le “barría la lengua” durante la conducción del programa especial en el que la eliminada fue Raquel Bigorra.

Luego de muchos rumores y señalamientos en contra de Galilea Montijo por el sospechoso comportamiento de la conductora a lo largo de la cuarta gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México”, fue ella misma quien explicó lo que sucedió.

Galilea Montijo quiso despejar las dudas sobre que presuntamente habría llegado borracha o bien, que consumió algún tipo de sustancia prohibida la conductora, pues la tapatía señaló que todo se debió a un tema de salud.

“Les quiero platicar que me pasó el día de ayer, a mitad de, no un poquito más de mitad de programa, les voy a contar, acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, entonces, bueno, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó como que tengo que comprar de esa cosa que se pega más…” comenzó a contar Galilea Montijo