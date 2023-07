Nicola Porcella rompe en llanto al leer la carta de su hijo: "No quiero verte"

Nicola Porcella vivió momentos muy emotivos en La Casa de los Famosos México, pues además de ser sorprendido con la visita de su mamá, también recibió una carta de su hijo Adriano. El actor peruano leyó el contenido del escrito y rompió en llanto con las palabras que le dedicó su pequeño, de quien actualmente está alejado debido a que él vive en su país de origen, mientras que la estrella de televisión está en tierra azteca buscando una nueva oportunidad.

La noche de este jueves, Fiorella Solimano, madre del concursante del reality, se presentó en la casa, esto después de que los fans pidieran a la producción que el peruano recibiera la visita de algunos de sus familiares. La señora encantó al público, pues saludó con efusividad a cada uno de las estrellas que participan en el programa, sobre todo a Wendy Guevara, a quien Nicola presentó como "su esposa".

Esto decía la carta del hijo de Nicola Porcella

La madre del actor le entregó en sus manos una carta que hizo su hijo Adriano, quien no pudo viajar a México debido a que no tiene el permiso de la celebridad para salir de su país, ya que está encerrado. En su mensaje, el pequeño de 11 años destacó que aunque lo extraña mucho "no lo quiere ver", debido a que eso significa que fue expulsado de La Casa de los Famosos, por el contrario desea que siga adelante y que logre llegar a la final.

En el escrito, Adriano le pidió a su papá que se deje de menospreciar, palabras que lo hicieron romper en llanto, y que incluso hicieron que sus compañeros, como Poncho De Nigris, se pusieran sentimentales. Y es que, en las últimas semanas, Porcella se ha mostrado desconfiado de la popularidad que tiene en México, ya que cree que la gente no votaría por él durante las nominaciones, no obstante, muchos fans lo consideran uno de los más fuertes en la competencia.

"Quiero que sepas que te extraño mucho, pero no quiero verte porque significaría que saliste eliminado. Pero aún así salgas estoy orgulloso de todo lo que haz logrado. Deja de menospreciarte, porque tú eres mejor que Messi (no en el futbol). Ahorita tú eres tu mayor rival, así que no te dejes manipular y cree que tú eres el más grande, porque lo eres para mi", leyó entre lágrimas el habitante de LCDLFMx, quien también llegaba a sonreír con las palabras de su primogénito.

De igual forma, le pidió controlar sus arranques de ira, recordando el episodio en el que se lastimó una mano tras pegarle a una puerta. Asimismo, Adriano demostró que tiene el mismo sentido del humor que su padre, ya que también le solicitó de forma cómica que deje de mostrar su cuerpo: "No golpees más puertas ni otras cosas. Deja de mostrar el poto y tu pipi chiquito, que ahora todo México sabe que lo tienes chiquito".

Nicola Porcella quiere que su hijo se mude a México IG @nicolaporcella12

El niño aseguró en su carta que extraña a su papá y le indicó que cuando se volvieran a ver verían películas, como siempre lo han hecho. Como era de esperarse, todos los compañeros del actor se mostraron conmovidos con las palabras de Adriano, así como el público, que en redes sociales no ha dejado de hablar del tema resaltado que esperan que pronto Nicola y su hijo se reúnan en México.