El comentario de Megan Fox por el que se convirtió en el centro de atención de Internet

Megan Fox publica contenido casi a diario en sus cuentas de redes sociales y la verdad, no hace mucho caso a los comentarios negativos. Hace poco subió una foto con un atrevido vestido naranja transparente que no tardó en viralizarse e incendiar Internet por lo bella y cambiada que se ve en este último tiempo.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram la actriz de Hollywood ha sido duramente atacada tras pedir ayuda a sus seguidores. Más concretamente, la estadounidense solicitó dinero para poder cubrir los gastos médicos de una amiga y por supuesto, estallaron las críticas por el hecho pero ella no se quedó callada.

Megan Fox. Fuente: Instagram @meganfox

Las duras críticas que recibió Megan Fox en Instagram y su respuesta

Megan Fox pidió dinero a sus 'followers' con el objetivo de poder ayudar a una amiga cuyo padre padece un cáncer de páncreas. Ella es Brittany Boyce y es la manicurista de la actriz. Con una campaña de 'crowdfunding', la intérprete pretende llegar a los 27.345 euros pero sin embargo, fue duramente criticada y atacada por sus followers.

Después de los ataques, la estrella de Hollywood le contestó a sus 'haters' y lo ha hecho compartiendo un mensaje en su cuenta de Instagram: "Hey, raritos. ¿Alguien de ustedes tiene la inteligencia emocional para considerar que, quizás, Brit no quiere que sus clientes famosos donen grandes cantidades de dinero porque eso crea una dinámica en sus relaciones laborales que le hacen sentir incómoda?" comenzó.

El mensaje de Megan Fox. Fuente: Instagram @meganfox

Para finalizar, Megan Fox cerró con unas palabras contundentes: "En lugar de eso, ella me ha pedido publicar la recaudación para que muchas personas puedan donar pequeñas cantidades de dinero para ayudarles a conseguir su objetivo... Una cosa: no me van a acusar de ser una miserable o de no ser generosa. Así que intenten otro día con distintas chorradas, banda de psicópatas".

SIGUE LEYENDO

En microbikini, Megan Fox revolucionó la tendencia del cálido verano

En la naturaleza, Megan Fox voló la red y se coronó como reina del verano