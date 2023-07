En la naturaleza, Megan Fox voló la red y se coronó como reina del verano

La bella estadounidense Megan Fox, es dueña de una talentosa carrera en la pantalla grande de Hollywood, luego de interpretar pequeños papeles en algunas tiras y películas en donde apareció y que esto le permitió abrir las puertas hacia otras propuestas mucho más exitosas en su trayectoria profesional. Comenzó desde muy pequeña en el mundo del modelaje hasta que luego de unos años inició en el mundo de la actuación.

El éxito internacional le llegó a con el filme de Transformers con su papel de Mikaela Banes. Gracias a esa interpretación Megan fue aclamada por directores reconocidos que le permitieron crecer en su carrera artística en forma exponencial, además su increíble belleza le brindó la posibilidad de ser una actriz reconocida en la industria.

Megan Fox posando. Fuente: Instagram

El pasado 16 de mayo Megan Fox cumplió 37 años y por más que no quiera negarlo, ya no es la sexi adolescente que paralizaba las pantallas y cada rincón de la web. Sin embargo, no ha perdido el toque y cada vez que puede, demuestra que sigue tan bella como siempre, pero con unos cuantos años de más.

Llena de trasparencias, Megan Fox paralizó Instagram

Megan Fox ha demostrado, con el correr de los años, que además de ser una brillante actriz, es dueña de una exuberante belleza. Es por eso que en varias ocasiones ha conquistado a sus más de 21 millones de seguidores con fotos y videos que publica en sus cuentas oficiales, como hizo en Instagram hace unas horas.

Megan Fox posando. Fuente: Instagram

La bella Megan Fox posó a lo largo de varias fotos usando un vestido negro, totalmente traslucido, lo que permitió que se le vea todo por debajo y la suba de temperaturas sea incontrolable. A cambio de estas sensuales imágenes, la actriz ha recibido más de un millón y medio de likes desde todas partes del mundo.

