La Inteligencia Artificial aterriza en el cine con Chat GPT creando el cartel del GIFF

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF por sus siglas en inglés) de este año gira en torno a la Inteligencia Artificial, pero Sarah Hoch no quería que sólo se hablará del tema, sino que se usara en todo el proyecto. Analí Jaramillo Uribe fue de las primeras en acatar esta petición, ya que le tocó diseñar el cartel de la edición 26 con dicho software.

“Como artista me preocupé, pero también tenía curiosidad de jugar con esto. Pensé que iba a sustituir a artistas reales, ya que hace técnicas de una manera rápida, favorece los tiempos, sin embargo, necesita de una guía humana que sea experto en la materia”, afirmó Jaramillo.

La diseñadora forma parte del festival desde hace siete años, y en los últimos dos está más enfocada a esta área. Al software le dio indicaciones para obtener una imagen futurista, ella dibujó la cabeza con tubos inspirada en pósters artísticos que había visto anteriormente, también puso de referencia cintas como Odisea en el espacio, Ex-Máquina y Metrópolis.

“Hicimos bocetos de diferentes propuestas, más o menos tuvimos 20 opciones antes de esta cabeza, porque además no estaba segura de la composición final. Con esta herramienta fue fácil crear distintos ambientes… pero también era extraño porque, cuando estás acostumbrada a hacer imágenes, es frustrante que no haga lo que quieres exactamente, pero si estás abierto a sus propuestas es impresionante”, agregó.

Cartel del GIFF 2023 hecho con Chat GPT. Foto: Cortesía

Para un mejor resultado las instrucciones que se deben dar son bastantes y específicas, van desde los encuadres, luz, gama de colores, enfoques, además de la idea principal, la cual puede meterse en texto o imagen, por eso considera que es más una aliada.

“Es como usar cualquier otra herramienta que usas en el trabajo gráfico, como photoshop, y es guiado por el humano. Es como un balance. He visto trabajos hechos por artistas y por personas que no están tan adentradas en la expresión gráfica y el resultado es muy diferente, por eso no lo veo como el fin”, detalló.