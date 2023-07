De Vicente Fernández a Lady Gaga, estas fueron las mejores colaboraciones de Tony Bennett

Este vienes se informó sobre la muerte del ícono del jazz Tony Bennett, quien perdió la vida a los 96 años de edad. El mundo de la música está de luto debido a que era un artista reconocido internacionalmente y que se supo adaptar a los cambios, ya que hasta colaboró con varios artistas, no sólo estadounidenses como Lady Gaga, sino también con estrellas latinas, como fue el caso de Vicente Fernández, con el que combinó su estilo.

El intérprete de “I Left My Heart in San Francisco" falleció el 21 de julio en Nueva York, así lo confirmó su agencia en un comunicado. Desde temprano en la mañana fanáticos, amigos y otros artistas comenzaron a mandar sus condolencias a su esposa, Susan Benedetto, sus hijos, Danny, Dae, Johanna y Antonia Bennett, y sus 9 nietos. Asimismo, empezaron a recordarlo por el legado que dejó en la música y sus colaboraciones.

Vicente Fernández lo hizo cantar ranchera

En 2012, el cantante estadounidense lanzó el álbum "Viva Duets", la cual es la tercera producción en la que unió su voz con otros artistas, sin embargo, en esta ocasión solo colaboró con intérpretes en español. Entre ellos estuvo Vicente Fernández, quien lo invitó a su rancho a grabar el tema "Return To Me" (Regresa a Mí), la cual es una balada ranchera que combinó el estilo de las dos estrellas que son leyendas en sus respectivos géneros.

Con Alejandro Sanz recordó a Alejandro Manzanero

En "Duets II" de 2011, el intérprete lanzó su segundo álbum de colaboraciones. En él incluyó a la canción "Yesterday I Heard The Rain", la cual es la versión en inglés de "Esta tarde vi llover", el éxito de Armando Manzanero, uno de los cantautores más importantes de México. El que prestó su voz para la letra en español fue Alejandro Sanz, quien tuvo la oportunidad de compartir los micrófonos con el estadounidense.

La última colaboración de Amy Winehouse

En aquel disco, también colaboró Amy Winehouse con la canción "Body & Soul", siendo este el último tema que grabó la artista, de 27 años, pues tiempo después murió, el 23 de julio de 2011 debido a una ingesta de alcohol. "Sabía que estaba en peligro, que no iba a vivir mucho más. No se trataba de las drogas, era el alcohol. Presentía que estaba en la recta final de su vida", dijo Tony en entrevista a The Daily Show, cuando recordó a su compañera.

Su gran amiga Lady Gaga

La primera vez que Tony Bennett y Lady Gaga unieron sus voces fue en "Duets II". Debido a la coordinación que tuvieron y la buena amistad que hicieron, después lanzaron el álbum "Cheek to Cheek", que se colocó en el número 1 en la lista estadounidense superando las millones de copias a nivel internacional y recibiendo un Grammy al mejor álbum de pop tradicional. En 2021 grabaron un segundo disco titulado "Love for Sale", el cual fue su última producción antes de retirarse debido al que padecía alzhéimer.