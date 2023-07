Muere Tony Bennett a los 96 años de edad

El cantante estadounidense, Tony Bennett murió a los 96 años de edad este viernes 21 de julio, confirmó a medios de comunicación su publicista, Sylvia Weiner. Aunque todavía no se saben las causas de su fallecimiento, era del conocimiento público que el ícono de la música padecía alzhéimer, por lo que se retiró de los escenarios hace un par de años. El mundo del espectáculo internacional lamenta su pérdida debido a que era un referente en la industria.

La mañana de este viernes se reportó la muerte del artista. Medios de comunicación como CNN se pusieron en contacto con los allegados al intérprete de “I Left My Heart in San Francisco", quienes confirmaron que perdió la vida en Nueva York. "Al querido cantante, a quien le diagnosticaron la enfermedad de alzhéimer en 2016, le sobreviven su esposa, Susan Benedetto, sus dos hijos, Danny y Dae Bennett, sus hijas Johanna Bennett y Antonia Bennett y 9 nietos", se lee en el comunicado que enviaron.

¿Quién era Tony Bennett?

Anthony Dominick Benedetto, nombre real del artista, era un cantante considerado uno los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX. Temas como "The Way You Look Tonight", "Rags to Riches", "New York State of Mind" y "Body and Soul", lo hicieron quedarse en el gusto del público, que hoy lamente su pérdida, pues a pesar de que estaba enfermo, siguió trabajando algunos años más, hasta que en 2021 decidió retirarse el mundo artístico.

El cantante demostró su talento con tan solo 10 años, ya que en 1936 actuó frente al alcalde de Nueva York, Fiorello La Guardia, en la inauguración del Triborough Bridge. A pesar de que tenía pasión por la música y comenzó a estudiar en la High School of Industrial Art, Tony tuvo que dejar la escuela a los 16 años para poder ayudar económicamente a su familia y durante la Segunda Guerra Mundial fue soldado y apoyó en algunas labores en Europa.

No obstante, en su destino era la música, por lo que en 1951 comenzó oficialmente su carrera en la industria y grabó álbums como "The Beat of My Heart" y "Basie Swings, Bennett Sings". El cantante vendió más de 50 millones de discos y ganó 18 premios Grammy, a lo largo de su trayectoria; de hecho, a pesar de que tuvo un declive en los años 80, resurgió en la siguiente década por lo que su popularidad aumentó entre los jóvenes.

Filmó un MTV Unplugged, tuvo un cameo en la serie de "Los Simpson" y grabó dos álbumes de duetos con Lady Gaga, una de las estrellas pop más importantes de la última década, y hasta colaboró con Vicente Fernández. Estas acciones lo mantuvieron activo en el espectáculo, incluso a pesar de que en 2016 le habían dado el diagnóstico de que padecía alzhéimer, fue hasta 2021 que la familia anunció que el artista se retiraba debido a la enfermedad.

