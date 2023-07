¿De qué murió Tony Bennett?

Tony Bennett, el eminente músico cuya consagración al cancionero clásico estadounidense le valió durante décadas la admiración de artistas desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga, murió el viernes. Tenía 96 años. Su publicista Sylvia Weiner confirmó el deceso y dijo que murió en su ciudad natal de Nueva York. No hubo una causa específica, pero le habían diagnosticado el mal de alzheimer en 2016.

Sus fans se han despedido de él en redes. Foto: AP.

El último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, Bennett solía decir que la ambición de su vida era crear “un catálogo de hits más que discos de hits”. Publicó más de 70 álbumes que le granjearon 19 Grammys competitivos, 17 de ellos después de cumplir los 60 años. Además, gozaba del afecto profundo y duradero de fans y colegas.

Tuvo una larga carrera

Su nombre completo es Anthony Dominick Benedetto y nació en 1926; su carrera, que abarca más de siete décadas, ha sido una fuente de inspiración para innumerables artistas y ha dejado una huella indeleble en la industria musical. Su voz única y su estilo inconfundible lo catapultaron a la fama, y pronto se convirtió en un nombre familiar. Sus éxitos, como "I Left My Heart in San Francisco" y "Rags to Riches", son verdaderos clásicos que han resistido la prueba del tiempo.

Lo que distinguía a Bennett es su capacidad para adaptarse y evolucionar, pues exploró una variedad de géneros, desde el jazz hasta la música pop, demostrando su versatilidad como artista. Su habilidad para reinventarse y mantenerse relevante en una industria en constante cambio es una prueba de su talento y dedicación.

Con información de AP y AFP