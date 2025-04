La banda Habitación Roja está en contra de usar Inteligencia Artificial para componer canciones

Aunque La Habitación Roja es una banda que desde su formación en los 90 se ha adaptado a los cambios tecnológicos, no ve positivo el uso de la Inteligencia Artificial para componer canciones.

“El proceso creativo es primordial para sentir lo que haces. Es aprender a tocar un instrumento, mejorar como escritor, ir plasmando esos cambios vitales en tu evolución como ser humano e ir enriqueciendo tu música con tus vivencias, por eso me parece tan importante la carne y el hueso a la hora de escribir, porque al final puedes utilizar la tecnología, pero el proceso no habrá sido tan gratificante”, dijo Jorge Martí, vocalista de la banda.

El músico no se considera una persona que va en contra de la tecnología, incluso siente que tendrá cosas positivas, pero no le gustaría pedirle a una máquina que le haga una canción, porque prefiere seguir haciéndolas.

“A nivel personal, no sé el resto de mis compañeros, pero yo ni siquiera he utilizado Chat GPT, porque me gusta moverme basado en mis emociones”, agregó.