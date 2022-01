Esta fue la canción que Vicente Fernández grabó en inglés Tony Bennett

Vicente Fernández es considerado uno de los máximos exponentes de la música mexicana. “El Charro de Huentitán”, como era conocido, aportó desde sus melodías tanto en el escenario, como fuera de él, en trabajos de producción y difusión de la música local.

Recibió miles de reconocimientos en todo el mundo y cantó con cientos de artistas. Uno de ellos fue el reconocido cantante estadounidense Tony Bennett.

En aquella oportunidad, Vicente Fernández entonó algunas estrofas en inglés y grabó alegremente la canción junto a su par Tony Bennett, quien hasta el día de hoy –con 95 años de edad- persiste en la industria musical. Tony además compartió escenario con Lady Gaga, Adele, Marc Anthony, etc.

Vicente Fernádez y Tony Bennet. (Youtube)

“Mi compañía me propuso que cantara con un señor que es una leyenda de lo más grande de EE. UU. Dije, pero cómo, si él no sabe cantar en español y yo no sé el inglés, cómo […] vamos a hacer”, contó Fernández durante uno de sus conciertos. Y finalmente, pese a este contratiempo, el tema se hizo.

Esta es la canción que Vicente Fernández grabó en inglés junto a Tony Bennett

La canción se denomina “Return to me” (Regresa a mí) y fue grabada en Guadalajara, México, en el estudio que “El Charro de Huentitán” tenía en el Rancho de Los 3 Potrillos.

El tema se incluyó en el álbum que el norteamericano tiene referenciado como “Duetos de Tony Bennet" y fue interpretado por ambos también en uno de los recitales de Vicente Fernández.

Hasta el día de hoy Bennet recuerda esa secuencia con mucho cariño y admiración respecto de uno de los referentes más importantes de la música mexicana.