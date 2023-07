Sydney Sweeney demuestra que los trajes de baño negros son la apuesta "aesthetic" ideal para las vacaciones

Dentro del gremio del espectáculo existen diversas personalidades que explotan en lo mediático luego de encarnar un personaje trascendental que marca para siempre sus carreras, este es el caso de Sydney Sweeney, una talentosa actriz estadounidense que ha ganado reconocimiento y admiración por su versatilidad y habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, esto quedó demostrado en su trabajo como Cassie Howard dentro de “Euphoria”.

A los11 años, Sydney comenzó su carrera, pero había tenido papeles pequeños o secundarios hasta que en 2019 apareció en "Euphoria", por el cual obtuvo la nominación al Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en serie dramática, luego de eso se volvió en una de las actrices más solicitadas. Por si fuera poco, su popularidad la ha llevado a convertirse en todo un referente de la mods en mujeres jóvenes y en especial de la fiebre por lo "aesthetic".

Ha aparecido en series como "Heroes" y "Criminal Minds" y fue precisamente su talento y dedicación los que la llevaron a obtener papeles más prominentes en proyectos de televisión populares, incluyendo por ejemplo "Pretty Little Liars". Además de su trabajo en televisión, Sweeney ha incursionado en el cine. Ha participado en películas como "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino y "Nocturne" de Amazon Studios.

Sydney Sweeney conquista con bikini ideal para el verano

La influencia de Sydney Sweeney en la industria del entretenimiento se ha visto reflejada en su creciente base de fanáticos y en la atención que ha recibido por sus actuaciones notables. Su talento para capturar la complejidad emocional de sus personajes ha resonado con el público y ha generado un gran seguimiento en las redes sociales.

La artista conquista en redes. Foto: Captura de pantalla

Son precisamente sus fans en redes sociales quienes recientemente han quedado sorprendidos luego de que la famosa subió una fotografía en la que luce como pocas veces, pues la famosa artista escénica modeló en bikini desde un yate. Sin embargo, se trata de un especial bikini muy de la corriente de moda “aesthetic”, pues es un bañador monocromático en color negro de dos piezas, con el cual ha dejado en claro que si de moda se trata los colores básicos como negro o blanco nunca pasarán de moda.

En su reciente lección de estilo para lucir "aesthehic" en las vacaciones, la actriz no sólo apostó por un traje de baño en color negro, sino que complementó su imagen con un look monocromático al agregar una gorra a juego. ¿Le robarías este outfit veraniego?

