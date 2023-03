Sydney Sweeney enciende las redes en lencería y posa en atrevida sesión

Además de ser una gran actriz y una de las celebridades con una de las más prometedoras trayectorias en Hollywood, Sydney Sweeney destaca por su belleza y su espectacular silueta que la ha llevado a conquistar a millones de fanáticos en las redes sociales, y fue precisamente aquí en donde generó sensación esta semana tras publicar una serie de fotografías en donde se le ve posar en lencería durante una de sus sesiones fotográficas más atrevidas.

Fue en su cuenta de Instagram en donde la joven de 25 años cautivó con su serie de postales a sus más de 14 millones y medio de seguidores que paso a paso siguen diariamente su trayectoria artística así como los detalles que suele publicar en torno a su vida profesional y personal. En las imágenes se ve a la actriz estadounidense lucir diversos modelos de lencería, incluso uno de ellos destacó por ser el diseño perfecto para una noche de bodas.

Sydney Sweeney saltó a la fama tras participar en "Euphoria". FOTO: Instagram

Sydney Sweeney rompe internet en sesión de lencería

La actriz hizo arder las redes sociales con atrevidas postales en donde modeló ajustados conjuntos de lencería, en los que prevalecieron los tonos rosas. Hay que recordar que desde Sydney Sweeney debutó en la serie "Euphoria" de HBO, la joven actriz se convirtió inmediatamente en el sueño de miles de admiradores, quienes comenzaron a seguir a detalle tanto la serie como su trayectoria.

La actriz de 25 derrochó sensualidad en sus redes sociales. FOTO: Instagram

Los espectadores quedaron encantados la interpretación que realizó del personaje de "Cassie Howard", además de su espectacular silueta e indudable belleza. Por lo que desde entonces se ha vuelto el "crush" de quienes ven en ella no solo una de las famosas más bellas del espectáculo actualmente, sino una talentosa actriz que tiene enfrente de sí un prometedor futuro en la competitiva industria del cine.

Fue en 2009 cuando a sus 11 años Sydney comenzó su carrera, no obstante, su salto a la fama llegó en 2019 gracias a su papel en "Euphoria", por el cual obtuvo la nominación al Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en serie dramática.

Sydney enamoró en atrevida lencería. FOTO: Instagram

La joven de 25 años también ha aparecido en varias otras series de televisión como "The Handmaid's Tale", "Sharp Objects", "Everything Sucks!" y "The White Lotus". Sweeney también ha actuado en películas como "Había una vez en... Hollywood" y "Nocturno".

Convertida en una de las actrices juveniles más bellas de la industria, el año pasado se confirmó su participación en "Madame Web", una de las siguientes película de Sony en el universo Marvel.

La actriz de 25 años es considerada una de las mujeres más bellas del cine en la actualidad. FOTO: Instagram

Y aunque hasta el momento se ha mantenido en secreto su personaje, información que ha surgido en torno a este proyecto asegura que podría interpretar a Spider-Woman, rival del Hombre Araña y considerado uno de los personajes más populares en los cómics de la casa editorial.

