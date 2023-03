Salma Hayek confiesa que no tenía permitido hacer comedia por ser “demasiado sexy”

La carrera de Salma Hayek en Hollywood comenzó a mediados de la década de 1990 y en aquel entonces fue encasillada en papeles que se destacaban por su erotismo y si bien estos proyectos permitieron que la veracruzana se consolidara como una de las máximas figuras latinas en el cine norteamericano, esta situación no tenía muy conforme a la también productora pues recientemente confesó que no se le permitía hacer películas de comedia o de algún otro tipo “por ser demasiado sexy”, lo cual, le generó severas afectaciones a nivel psicológico, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Estas declaraciones de Salma Hayek fueron realizadas durante una reciente entrevista que concedió para la prestigiosa revista GQ Hype y en ella la talentosa actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz habló de la privilegiada situación en la que se encuentra actualmente dentro de la industria cinematográfica de Hollywood y por ello aprovechó para detallar que su camino no ha sido tan sencillo como parece pues el hecho de estar encasillada como “la chica sexy” no le permitió demostrar su talento como ella hubiera querido y comenzó a experimentar distintos problemas psicológicos que la hicieron creer que su carrera estaba estancada.

Salma Hayek se convirtió en todo un sex symbol desde su debut en Hollywood. Foto: Especial

Una de las declaraciones de Salma Hayek que más llamó la atención fue que varios productores, aunque no especificó nombre, le tenían prácticamente prohibido buscar proyectos de comedia u otro género solo por tener una imagen sensual, lo cual, limitó su carrera. “Eres sexy, así que no puedes tener sentido del humor. No solo no se te permitía ser inteligente, tampoco se te permitía ser graciosa en los noventa”, señaló.

Como se mencionó antes, Salma Hayek comentó que a principios de la década de los 2000 sintió que su carrera estaba estancada y debido a ello decidió incursionar en la producción y a involucrarse en otros aspectos detrás de cámaras que le permitieran tener mayor libertad, por lo que desde entonces comenzó a tener más actividad en este rubro, aunque sin descuidar su faceta como actriz.

Salma Hayek llegó a pensar que su carrera estaba acabada por no poder incursionar en otros géneros del cine. Foto: IG: salmahayek

Salma Hayek impulsó su carrera gracias a la comedia

En otro momento de la entrevista, Salma Hayek señaló que por un tiempo llegó a pensar que terminaría su carrera haciendo solo papeles de “chica sexy”, sin embargo, señaló que en 2010 le llegó una oportunidad para participar en una película de comedia, lo cual, era lo que había esperado durante toda su vida, no obstante, señaló que pensó que ya era “demasiado tarde”, pero no contaba con que su papel sería todo un éxito.

El actor y productor encargado de brindarle esta oportunidad fue Adam Sandler y la película en cuestión fue “Son como niños”, la cual, en los años siguientes le abrió las puertas a proyectos cinematográficos dentro de otros géneros y así poder darle un nuevo aire a su carrera.

Adam Sandler le dio la oportunidad a Salma Hayek de incursionar en la comedia. Foto: Especial

Para finalizar, Salma Hayek reconoció que ser encasillada como “chica sexy” sí le afectó, pero ahora está feliz, pues a base de talento ha logrado conseguir suficiente respeto dentro de la industria, además, señaló que considera que actualmente su sensualidad no es lo único que la caracteriza.

Salma Hayek actualmente participa en películas de todo tipo de género. Foto. Especial

“Estoy en un momento de mi vida en el que no creo que mi sexualidad sea lo único que se aprecia más. Estuve triste en ese momento, pero ahora aquí estoy haciendo otros géneros”, finalizó Salma Hayek, quien tan solo en este 2023 estrenará dos películas en las que participó, “Magic Mike’s Last Dance” y “Without blood”.

SIGUE LEYENDO:

Día Internacional de la Mujer: 3 famosas de la farándula que figuran como estandarte del feminismo

Andrea Legarreta se suma al 8M con poderosos mensajes para las mujeres: "Nos tenemos unas a las otras"

Tania Rincón abre su corazón y escribe emotivo mensaje por el 8M: "Viviendo en paz"