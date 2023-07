Grettell Valdez se lleva todas las miradas con el bikini dorado más chic

En este verano la actriz Grettell Valdez, se ha posicionado como una de las famosas más trendy, esto gracias a las varias fotos que ha compartido en las que se deja ver con los mejores looks de playa, principalmente sus trajes de baño, como el bikini dorado con el que se llevó todas las miradas, uniéndose a una de las tendencias favoritas de la temporada, cuando los estilos metálicos son perfectos para brillar y resaltar la piel bronceada.

FOTOS: Grettell Valdez conquista la playa en bikini dorado

Fue a través de sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta en las que Valdez se lució con sus seguidores con un juvenil look. En las fotografías se le observa posando desde un yate en altamar, presumiendo su curvilínea y esbelta silueta con un conjunto muy chic, con el que una vez más demostró que la edad no está peleada con la moda, pues recordemos que hace unos días cumplió 47 años.

Grettell conquistó desde altamar. Foto: IG @grettellv

"Yo me junto con los que cantan canciones, los que no tienen envidia, los que me miran bonito, los que tienen respuestas, los que cuando aparecen me alegran el día... @theyachtexperiences #todoconamor #julio gracias por siempre estar los amo", fue la frase que escribió la actriz para acompañar la publicación, recibiendo más de 7 mil "me gusta" en Instagram, además decenas de comentarios halagadores.

En las postales que la estrella de televisión compartió se le ve luciendo un moderno bikini con el que impuso estilo y se coronó como reina de los looks de playa, pues se trata de un conjunto que combina un top de escote en "V", con una panty decorada con flecos, conjunto que la hizo brillar, y con el que se unió a la tendencias de los looks metálicos, que se ha coronado como favorita del verano.

Se une a la tendencia de los looks metálicos. Foto: IG @grettellv

Impone con los bikinis de tiras. Foto: IG @grettellv

La actriz cuenta con varios años de carrera, y hoy es una de las favoritas en las redes sociales, pues conquista con su belleza y estilo; tan sólo en su cuenta de Instagram la siguen 3.8 millones de fans, con quienes constantemente comparte fotos de sus viajes, en los que casi siempre está acompañada de famosas amistades, como Geraldine Bazán o su hijo Santino, fruto de su relación con el conductor Patricio Borghetti.

FOTOS de los bikinis con los que Grettell impone estilo

La originaria de Querétaro se ha convertido en referente de moda para las mayores de 40, esto porque Grettell sabe lucir y combinar las prendas en tendencia y mostrarse en las redes como una auténtica fashionista, como lo confirma con sus bañadores de diversos estilos, como los de pantys de talle alto, los que lleva con colores llamativos o neón, y los trikinis y monokinis que ayudan a estilizar la silueta femenina.

La actriz presume cuerpazo. Foto: IG @grettellv

Se confirma como una de las más bellas. Foto: IG @grettellv

Da clases de estilo. Foto: IG @grettellv

Así se luce en las redes. Foto: IG @grettellv

