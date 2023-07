Premios Emmy: la lista completa de los nominados este 2023

La serie dramática de HBO "Succession", que sigue los conflictos y ambiciones de una poderosa familia al frente de un imperio mediático, lidera la carrera por los Emmy con 27 nominaciones.

Las nominaciones a los llamados Óscar de la televisión estadounidense, anunciadas este miércoles en una ceremonia virtual, colocan al aclamado programa al frente de la disputa por la premiación por segundo año consecutivo, informó AFP.

"The Last of Us", la adaptación del videojuego realizada por HBO, sigue en la competencia con 24 nominaciones, incluyendo una para el chileno-estadounidense Pedro Pascal en la categoría de mejor actor en una serie dramática.

La sátira "The White Lotus", que explora las diatribas de los ricos en lugares paradisíacos, se destacó con 23 nominaciones, incluyendo mejor serie dramática y mejor actriz de reparto en una serie dramática para Jennifer Coolidge, quien participó también en la primera temporada.

"Ted Lasso", la comedia de Apple TV+ que sigue a un entrenador de fútbol americano que prueba suerte al frente de un equipo de fútbol en Inglaterra, volvió a destacar en las nominaciones de los Emmy con 21 chances de hacerse con una estatuilla.

¿Cuándo son los Premios Emmy?

La 75ª ceremonia de los premios Emmy está prevista para el 18 de septiembre, sin embargo el fastuoso evento se ve amenazado por la situación en Hollywood.

Mientras los guionistas ya llevan más de dos meses en piquetes a las afueras de los estudios, el Sindicato de los Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) podría irse a huelga a la medianoche de este miércolessi no llegan a un acuerdo contractual con los estudios.

Guionistas y actores pelean por mejoras salariales y otros beneficios.

Una doble huelga en Hollywood, algo no visto desde 1960, podría paralizar casi por completo a la ciudad de oropel, y obligar, entre otras cosas, a posponer la ceremonia