VIDEO: Los Tigres del Norte lanza un tema inédito ¿es un corrido tumbado?

Los Tigres del Norte lanzaron música inédita IG/LosTigresDelNorte

El nuevo sencillo de Los Tigres del Norte lleva por nombre “Pan y miel”, lejos de ser un “corrido tumbado” o “corrido bélico” que es lo que en la actualidad está en tendencia, los llamados “Jefes de jefes” siguen fiel a su sonido norteño, mismo que los acompaña desde 1968, el año en el que se fundó la agrupación originaria de Rosa Morada, Sinaloa.

Tras el triunfo de su disco “La Reunión”, ahora llega “Pan y miel”, el primer sencillo de lo que se presume será el nuevo recopilado inédito de Los Tigres del Norte, es autoría del compositor Manuel Eduardo Toscano y en la historia relatan la conversación entre dos hombres que hablan de una mujer bella, uno se dice muy entusiasmado, pero no sabe que se trata de la hermana de su nuevo amigo.

“Por supuesto carnal que yo voy muy enserio, el amor no es un juego

Ahora si ya entendí me callo bien el veinte tu onda no es mala

Yo te libro el camino hasta te la presento ella es mi carnala”, es la sorpresiva parte de la canción.