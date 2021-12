Virlán García revela si fue sancionado por cantar narcocorridos en Chihuahua

El cantante sinaloense de tan solo 24 años de edad, Virlán García, desmintió el rumor sobre una supuesta multa que le habrían impuesto las autoridades de Chihuahua, por interpretar canciones conocidas como ‘narcocorridos’ en el estado (cosa que está prohibida), por un monto de 250 mil pesos.

El cantante en una breve intervención dentro del programa ‘De primera mano’ conducido por Gustavo Adolfo Infante y su equipo de colaboradores, aseguró desconocer por completo del tema sobre el que aparentemente habría sido multado por interpretar temas de esa índole en una feria en Chihuahua.

“No estaba enterado, de verdad, pero que bueno que me dices…cuando fui a Chihuahua, me hicieron firmar una hoja en la que me decían que no podía cantar corridos, y entonces, no canté corridos y entonces, mientras yo no firme algún documento que avale que no puedo cantar corridos o pueda expresar a través de mis canciones, no existe esa multa”.